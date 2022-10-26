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Толкачев Константин Борисович

Вид деятельности: Председатель Государственного Собрания - Курултая РБ

Дата/Место рождения: 1 марта 1953, Новокузнецк, Кемеровская область

Образование: Окончил Рязанскую высшую школу МВД СССР, Академию МВД СССР

Семейное положение: Женат

Партия: Единая Россия

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Резюме

1970 — подручный сварщика труб на Кузнецком металлургическом комбинате.

1971—1973 — служба в рядах Советской Армии.

1977—1996 — занимал руководящие должности в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации.

1996 — назначен начальником Уфимского юридического института МВД Российской Федерации.

1999 — депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан второго, третьего созывов, Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан.

1999—2001 — член Комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Заместитель представителя Российской Федерации в Палате регионов Конгресса местных и региональных властей Европы. Член Совета законодателей Российской Федерации.

Является председателем Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Башкортостан, членом Президентского Совета Республики Башкортостан.

2009 — секретарь политсовета башкирского отделения «Единой России»

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