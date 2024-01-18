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Спикер Курултая назвал правом гражданина желание Алсынова* обжаловать приговор

Спикер башкирского парламента заступился за жителей Баймака и и дал совет Алсынову*

18 января 2024, 04:04
Фото: vk.com/kbtolkachev

Спикер Курултая назвал правом гражданина желание Алсынова* обжаловать приговор

По мнению политика, общественные лидеры должны «взвешивать каждое слово».

Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачёв прокомментировал произошедшие в Баймаке события. Он поблагодарил людей, которые «проявили благоразумие и выдержку и не преступили грань закона».

Вчера в Баймакском районном суде оглашался приговор Фаилю Алсынову*, активисту башкирского национального и экологического движения. После оглашения решения, возле здания суда началось противостояние граждан с силовиками. По словам пресс-службы Следственного управления, есть пострадавшие.

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Константин Толкачёв высказал своё мнение о баймакских событиях в соцсети «ВКонтакте». Он написал, что хотел поблагодарить и жителей Баймака, которые смогли «остудить самые горячие головы», не дав им совершить противоправных действий. Он призвал жителей Башкирии высказывать своё мнение в рамках закона, особенно «на фоне провокаций из-за рубежа».

Не упоминая имя самого Фаиля Алсынова, парламентарий охарактеризовал его деятельность. Толкачёв считает, что человек, заявляющий о себе как об общественном лидере, должен взвешивать каждое слово, чтобы они были безупречными с точки зрения закона и не оскорбляли представителей других народов. Желание Алсынова и его защиты обжаловать приговор Толкачёв назвал «правом каждого гражданина».

На данный момент Толкачёв — первое официальное лицо в республиканском руководстве, прокомментировавшее события. В то же время риторика следственного комитета оказалась гораздо жёстче — заведено уголовное дело, первый особый отдел считает, что несанкционированная акция подстрекалась через соцсети и мессенджеры.

* — включён в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

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#Общество#Происшествия#Уфа#Толкачев Константин Борисович#Новости Башкирии#Константин Толкачев#Фаиль Алсынов#Идэль Гумеров#Баймак
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