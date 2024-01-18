Спикер башкирского парламента заступился за жителей Баймака и и дал совет Алсынову*

Не упоминая имя самого Фаиля Алсынова, парламентарий охарактеризовал его деятельность. Толкачёв считает, что человек, заявляющий о себе как об общественном лидере, должен взвешивать каждое слово, чтобы они были безупречными с точки зрения закона и не оскорбляли представителей других народов. Желание Алсынова и его защиты обжаловать приговор Толкачёв назвал «правом каждого гражданина».