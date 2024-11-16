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Ноябрь
Памяти первой красотки СССР: тест по фильмам Светланы Светличной
16 ноября, 16:13
Октябрь
Где эта улица, где этот дом: тест по Уфе времён СССР
30 октября, 18:50
Тест. Город, которого нет: сложный тест по Уфе времен СССР
18 октября, 11:04
Тест. Осень СССР: тест про любимое кино
16 октября, 05:42
Тест. За что такие деньги: оцениваем блюда главных ресторанов Уфы
4 октября, 09:24
Март
Тест на знание истории России — 10 вопросов из школьной программы
27 марта, 11:07
Тест: звонЯт или звОнят -12 коварных вопросов по ударению
22 марта, 18:11
Тест на значение слов, который не осилит даже гений
22 марта, 12:24
Как хорошо вы знаете президентов РФ — каверзный тест из 10 вопросов
22 марта, 09:55

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