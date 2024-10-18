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Posted 18 октября, 11:04

Published 18 октября, 11:04

Modified 18 октября, 11:10

Updated 18 октября, 11:10

Город, которого нет: сложный тест по Уфе времен СССР

Город, которого нет: сложный тест по Уфе времен СССР

18 октября 2024, 11:04
Фото: Башкультнаследие
Предлагаем Вам насладиться архивными кадрами городских пейзажей Уфы в годы СССР и ответить на не самые простые вопросы про прошлое столицы Башкирии.
Уфа в годы СССР - тест на знание города для подготовленных
Тест

Mkset рад подарить возможность бросить себе вызов и проверить в тесте, насколько Вам знакома Уфа времен СССР

Осень СССР: тест про любимое кино
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