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Стрит-арт

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Тюрьма стала гордостью Башкирии
В сердце Белебея, на пересечении историй и надежд, стоит тюремный замок — символ прошлого, который скоро обретет новую жизнь, сообщает институт развития городов Башкирии.
9 августа, 06:26
2019
В столице Башкирии появился новый арт-объект с символикой города
18 октября 2019, 13:07
В Уфе открывается выставка Бэнкси и актуального стрит-арта
4 апреля 2019, 10:08
2017
Уличный художник Виктор Ермоленко из Уфы: Граффити – не вандализм!
29 июля 2017, 14:45

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