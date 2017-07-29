Уличный художник Виктор Ермоленко из Уфы: Граффити – не вандализм!

В 2013 году. На одном из фестивалей нашёл организаторов, спонсоров, которые выделили деньги на краски. С этого момента началась, так скажем, постоянная активность в деле граффити. На этом фестивале меня заметили, позвали на другой, «День тысячи велосипедистов», занимался его оформлением. Со временем стал втягиваться именно в творчество данного формата. Организаторы часто приглашали на различные движухи. То есть, если раньше это было что-то не совсем законное и не такое частое для меня… Хотя сейчас я тоже рисую в не отведённых местах. То сейчас это уже как часть работы. Тем более, что я закончил художественную академию.