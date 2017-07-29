Уличный художник Виктор Ермоленко из Уфы: Граффити – не вандализм!

Расскажи пожалуйста о том, как ты начал заниматься граффити, и как обстояло дело с уличными художниками в Уфе в то время?
Во-первых, мне всегда нравились граффити и вообще изобразительное искусство. В 2006 году, когда приехал в столицу из села Давлеканово, мечтал рисовать на улицах, но это было дорого для молодого студента. Краска, тем более нормальная краска, - удовольствие не дешёвое. Меня вдохновляли работы, которые были в Уфе. Сам рисовал скетчи на бумаге, иногда практиковался на стенах. В середине нулевых это движение активно развивалось, много было художников. Но потом граффити-культура у нас в городе пошла на угасание. Не знаю с чем это связано, вроде в Москве, Питере и других крупных городах у нас в стране стрит-арт расцветает.
Когда начались уже серьёзные работы?
В 2013 году. На одном из фестивалей нашёл организаторов, спонсоров, которые выделили деньги на краски. С этого момента началась, так скажем, постоянная активность в деле граффити. На этом фестивале меня заметили, позвали на другой, «День тысячи велосипедистов», занимался его оформлением. Со временем стал втягиваться именно в творчество данного формата. Организаторы часто приглашали на различные движухи. То есть, если раньше это было что-то не совсем законное и не такое частое для меня… Хотя сейчас я тоже рисую в не отведённых местах. То сейчас это уже как часть работы. Тем более, что я закончил художественную академию.
Что можешь сказать о нынешнем стрит-арте в Уфе?
Граффити очень сильно заглохло и затухло. Могу, пожалуй, выделить только команду 2014 года. Красавчики ребята. Также появилось много красивых объектов, мне лично нравится тенденция разрисовывания арок в городе, когда это делают профессионалы. А так в целом все повзрослели, устроились на работу, завели жён и прочее – прочее. Нет уже той уличной романтики, бытовуха с рутиной захлестнули, и некогда заниматься свободным творчеством. Рисуют единицы, а молодое поколение, видимо, тратит деньги не на краску, а на что-нибудь другое.
Как реагируют люди , а также органы правопорядка на твоё занятие?
Я никогда не любил рисовать ночью, и творю только в трафиковых местах. А не где-нибудь за гаражами. Конечно, это опасно. Но хочу, чтобы люди видели мой рисунок, ведь граффити - это неотъемлемая часть современного искусства. Народ подходит, спрашивает, интересуется, но всё в позитивном ключе. Ни разу не припомню, чтобы случались инциденты с полицией, наверное, мне просто везло. Естественно, это нарушение закона, так называемый «вандализм», хотя меня воротит от такой трактовки. Поэтому делаю быстро и аккуратно или на легальных зонах.
То есть с такой трактовкой как «вандализм» ты не согласен?
Категорически не согласен. Это художественное, изобразительное уличное искусство "стрит- арт". На улицах надо мусорить перестать, нехорошие слова прекратить на стенах и заборах писать, а вот красивый рисунок в стиле граффити, по мне так всегда радует глаза прохожих.
А вот действительно радует ли глаза прохожих красивый граффити-рисунок, корреспондент Медиакорсети решил узнать у самих горожан. Проведенный опрос показал, что 35% опрошенных считают граффити положительным явлением. 25% - не против граффити, в отведённых местах. У 20% респондентов отношение нейтральное. 15% считают это маранием стен и вандализмом, 5% - затруднились ответить.