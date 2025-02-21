Ставрополь

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Башкирию сковали лютые морозы
21 февраля, 07:04
Уфимские сугробы выросли на 63 см
17 февраля, 10:26
Ноябрь 2024
В Башкирии эвакуировали мечеть
9 ноября 2024, 14:19
Сентябрь 2024
Проклятый авиарейс нашли в Башкирии
8 сентября 2024, 14:04
Июнь 2024
Летевший в Уфу самолёт экстренно посадили из-за невыносимой духоты
12 июня 2024, 10:18

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