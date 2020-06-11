В Башкирии предприниматели получили «нулевые кредиты»

Posted 11 июня 2020, 06:36
Published 11 июня 2020, 06:36
Modified 17 октября 2022, 20:14
Updated 17 октября 2022, 20:14
Сообщается, что общая сумма кредитов достигла 1,7 млрд рублей, на рассмотрении находятся еще более 900 заявок. Подать документы могут предприятия из перечня наиболее пострадавших отраслей, микропредприятия и малые предприятия могут взять деньги под 0%, чтобы рассчитаться с работниками.
В пресс-службе банка сообщили, что кредитные каникулы или реструктуризацию на сумму более 6,2 млрд рублей оформили более 1700 предпринимателей региона, 1100 из них предпочли кредитные каникулы.
Управляющий Отделением-Национальным банком по РБ Марат Кашапов пояснил, что меры поддержки предпринимательства расширяются периодически. В частности Банк России и федеральные ведомства постоянно обновляют на своих сайтах посвященные этому разделы.
– Если у представителей бизнеса возникают проблемы с получением льготного кредита или кредитных каникул, рекомендуем обращаться в свои бизнес-объединения. Это могут быть “ОПОРА России”, Торгово-промышленная палата, “Деловая Россия”», — пояснил он.