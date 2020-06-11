mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июня 2020, 06:36

Published 11 июня 2020, 06:36

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

В Башкирии предприниматели получили «нулевые кредиты»

В Башкирии предприниматели получили «нулевые кредиты»

11 июня 2020, 06:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Одобрение на кредитование с нулевой ставкой получили более 700 предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка по Башкирии.

Сообщается, что общая сумма кредитов достигла 1,7 млрд рублей, на рассмотрении находятся еще более 900 заявок. Подать документы могут предприятия из перечня наиболее пострадавших отраслей, микропредприятия и малые предприятия могут взять деньги под 0%, чтобы рассчитаться с работниками.

В пресс-службе банка сообщили, что кредитные каникулы или реструктуризацию на сумму более 6,2 млрд рублей оформили более 1700 предпринимателей региона, 1100 из них предпочли кредитные каникулы.

Управляющий Отделением-Национальным банком по РБ Марат Кашапов пояснил, что меры поддержки предпринимательства расширяются периодически. В частности Банк России и федеральные ведомства постоянно обновляют на своих сайтах посвященные этому разделы.

– Если у представителей бизнеса возникают проблемы с получением льготного кредита или кредитных каникул, рекомендуем обращаться в свои бизнес-объединения. Это могут быть “ОПОРА России”, Торгово-промышленная палата, “Деловая Россия”», — пояснил он.

Материалы по теме
В Уфе на форуме ШОС и БРИКС предложат создать рейтинг малого и среднего предпринимате
#Общество#Новости#Проект#Приоритетный проект
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика