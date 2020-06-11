В Башкирии предприниматели получили «нулевые кредиты»

Сообщается, что общая сумма кредитов достигла 1,7 млрд рублей, на рассмотрении находятся еще более 900 заявок. Подать документы могут предприятия из перечня наиболее пострадавших отраслей, микропредприятия и малые предприятия могут взять деньги под 0%, чтобы рассчитаться с работниками.