В Башкирии построят спа-санаторий и придорожный комплекс

ООО «СЗ Строительная компания — 8» получит участок площадью 75 соток в Ленинском районе Уфы для высотной застройки. Отмечается, что инвестор должен будет выделить обманутым дольщикам 18 квартир общей площадью не менее 838 кв. м в построенных им многоквартирных домах по пр. Дружбы народов (№ 55, 57, 59/1, 61/1).