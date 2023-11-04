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Три инвесторы получили землю под свои проекты в Башкирии

В Башкирии построят спа-санаторий и придорожный комплекс

4 ноября 2023, 08:30
Фото: 1MI

Три инвесторы получили землю под свои проекты в Башкирии

Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Распоряжением Главы Башкирии ещё три инвестора получат земли в аренду без торгов для реализации своих проектов. Так, АО «СПА-санаторий „Кочевник“ выделят участок (790 соток) в Чишминском районе. Там запланировано строительство спа-санатория „Кочевник“.

ООО «АБЗ» арендует 49 соток в Мелеузе по ул. Смоленской, северо-восточнее территории АО «Башвтормет», для строительства многофункционального придорожного комплекса. Помимо самого комплекса, там планируется построить многотопливную автозаправочную станцию, кафе, магазин, шиномонтаж, автомойку. Инвестпроект включён в перечень масштабных.

ООО «СЗ Строительная компания — 8» получит участок площадью 75 соток в Ленинском районе Уфы для высотной застройки. Отмечается, что инвестор должен будет выделить обманутым дольщикам 18 квартир общей площадью не менее 838 кв. м в построенных им многоквартирных домах по пр. Дружбы народов (№ 55, 57, 59/1, 61/1).

#Общество#Город#Проект#Инвестиционные проекты#Новости Башкирии#Приоритетный проект#Азамат Нухов
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