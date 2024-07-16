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Подпольщики

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16 июля
Новый Эскобар готовил для Уфы по 10 кг наркотиков еженедельно
Только за месяц подпольщики могли изготовлять по 40 кг наркотиков, сообщает УФСБ Республики Башкортостан.
16 июля, 06:53

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