Операция «Алкоголь»: в Башкирии нашли 12`000 литров «палёнки»

За это время под арест попало более 12`000 литров алкоголя и спиртосодержащих жидкостей. Также полиция изъела почти 20`000 пачек нелегального табака и свыше 3600 никотиносодержащих жидкостей. Всего за эти дни составлено больше 80 протоколов, а еще по 100 случаям продолжаются разбирательства.