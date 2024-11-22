mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 18:37

Published 22 ноября, 18:37

Modified 22 ноября, 19:04

Updated 22 ноября, 19:04

Два цеха производства спиртного обнаружили в Башкортостане

Операция «Алкоголь»: в Башкирии нашли 12`000 литров «палёнки»

22 ноября 2024, 18:37
Фото: Изображение Midjourney.

Два цеха производства спиртного обнаружили в Башкортостане

С 5 по 14 ноября в Башкортостане проходила операция «Алкоголь». Полиция проверила почти 1600 мест, где могли прятаться подозрительные бутылки, сообщили в МВД РБ в пятницу, 22 ноября.

За это время под арест попало более 12`000 литров алкоголя и спиртосодержащих жидкостей. Также полиция изъела почти 20`000 пачек нелегального табака и свыше 3600 никотиносодержащих жидкостей. Всего за эти дни составлено больше 80 протоколов, а еще по 100 случаям продолжаются разбирательства.

В Уфимском районе был найден целый цех по производству алкоголя, организованный 59-летним местным жителям. Более 3 тонн спиртосодержащей жидкости были спасены от ненадлежащего употребления.

Кроме того, в Уфе задержали 45-летнего мужчину с 2000 литров выпивки и целой кучей бутылок. У него даже было оборудование для разлива. В Кумертау у 60-летней женщины изъяли 300 литров контрафактного алкоголя.

Видео: https://t.me/mvd_rb
.

Кадры, опубликованные, пресс-службой МВД похожи на голливудский экшн-фильм: задержания, подполье и запасы нелегальщины. Полиция Башкортостана сообщает, что не собирается останавливаться на достигнутом и продолжит борьбу с незаконным оборотом алкоголя и табака.

В Башкирии задумались над двухчасовым ограничением в продаже алкоголя
Узнать подробнее
Читайте также:
В Черниковке спаивали детейАлкоцех в Уфе брали с ломом и кувалдойПьяная мать придушила загулявшую дочь в Башкирии
#Александра Воля#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Алкоголь#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Розничная продажа алкоголя#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Алкогольные напитки#Отправление алкоголем#Запрет на продажу алкоголя#Белебей#Алкогольное опьянение#Отравление алкоголем#Мелеуз#Алкоголизм#Незаконный оборот#Запрет на алкоголь#Подпольщики#Алкогольное отравление#Алкогольная зависимость#Производство алкоголя#Продажа алкоголя
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика