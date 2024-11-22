Операция «Алкоголь»: в Башкирии нашли 12`000 литров «палёнки»

Posted 22 ноября, 18:37
Published 22 ноября, 18:37
Modified 22 ноября, 19:04
Updated 22 ноября, 19:04
За это время под арест попало более 12`000 литров алкоголя и спиртосодержащих жидкостей. Также полиция изъела почти 20`000 пачек нелегального табака и свыше 3600 никотиносодержащих жидкостей. Всего за эти дни составлено больше 80 протоколов, а еще по 100 случаям продолжаются разбирательства.
В Уфимском районе был найден целый цех по производству алкоголя, организованный 59-летним местным жителям. Более 3 тонн спиртосодержащей жидкости были спасены от ненадлежащего употребления.
Кроме того, в Уфе задержали 45-летнего мужчину с 2000 литров выпивки и целой кучей бутылок. У него даже было оборудование для разлива. В Кумертау у 60-летней женщины изъяли 300 литров контрафактного алкоголя.
Кадры, опубликованные, пресс-службой МВД похожи на голливудский экшн-фильм: задержания, подполье и запасы нелегальщины. Полиция Башкортостана сообщает, что не собирается останавливаться на достигнутом и продолжит борьбу с незаконным оборотом алкоголя и табака.