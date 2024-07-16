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Под Уфой накрыли невиданный наркоцех

Новый Эскобар готовил для Уфы по 10 кг наркотиков еженедельно

16 июля 2024, 06:53

Под Уфой накрыли невиданный наркоцех

Только за месяц подпольщики могли изготовлять по 40 кг наркотиков, сообщает УФСБ Республики Башкортостан.

Оперативники ФСБ накрыли подпольную наркотическую лабораторию в Уфимском районе Башкирии. Производство синтетических наркотиков в деревне Шмидтово открыл 19-летний житель Башкортостана. Он купил исходные ингредиенты и необходимое оборудование, собрал подельников.

В ходе задержания подпольщиков оперативники увидели то, что поражает своим размахом. Можно сказать, что в Башкирии появился свой Пабло Эскобар. Производство «синтетики» было отлажено как часы, а масштабы преступной деятельности 19-летнего «химика» явно указывают на цель вести крупный нелегальный бизнес. Мощности лаборатории позволяли готовить по 10 кг наркотиков еженедельно, или 40 кг в месяц, а в год — почти половину тонны «синтетики». Всё это предназначалось для «закладчиков».

На момент визита сотрудников ФСБ в лаборатории нового Эскобара было около 7 кг уже готового наркотика и 250 кг исходных веществ для производства. При сбыте такой готовой партии 19-летний Эскобар из Башкирии мог бы получить ₽35 млн. Годовой оборот бизнеса на смерти даже сложно представить. Но счет идёт уже на миллиарды рублей.

19-летней хозяин лаборатории стал фигурантом уголовного дела о сбыте наркотиков в особо крупном размере. Кировский районный суд Уфы арестовал его на два месяца на период предварительного следствия. Вычисление всех участников наркобизнеса продолжается.

Фото: УФСБ Республики Башкортостан

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