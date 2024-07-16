Новый Эскобар готовил для Уфы по 10 кг наркотиков еженедельно

Оперативники ФСБ накрыли подпольную наркотическую лабораторию в Уфимском районе Башкирии. Производство синтетических наркотиков в деревне Шмидтово открыл 19-летний житель Башкортостана. Он купил исходные ингредиенты и необходимое оборудование, собрал подельников.



В ходе задержания подпольщиков оперативники увидели то, что поражает своим размахом. Можно сказать, что в Башкирии появился свой Пабло Эскобар. Производство «синтетики» было отлажено как часы, а масштабы преступной деятельности 19-летнего «химика» явно указывают на цель вести крупный нелегальный бизнес. Мощности лаборатории позволяли готовить по 10 кг наркотиков еженедельно, или 40 кг в месяц, а в год — почти половину тонны «синтетики». Всё это предназначалось для «закладчиков».