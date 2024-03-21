«Раньше ляжем спать»: как Уфа переживает отключение электричества

Очевидцы предполагают, что без света остались не 40 жилых домов, а половина микрорайона. Водители сняли на видео улицу Первомайскую, где тоже наблюдался блэкаут. Освещали дорогу только проезжающие мимо машины. Там стояли троллейбусы и участники ДТП.