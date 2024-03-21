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Posted Сегодня, 17:19

Published Сегодня, 17:19

Modified Сегодня, 17:21

Updated Сегодня, 17:21

Уфимцы несколько часов сидят без света из-за возгорания на подстанции

«Раньше ляжем спать»: как Уфа переживает отключение электричества

21 марта 2024, 17:19
Фото: Уфа с огоньком

Уфимцы несколько часов сидят без света из-за возгорания на подстанции

Пользователи соцсетей в ужасе из-за отключения электричества в Уфе сегодня ночью. Как они реагируют на аварию на подстанции — в материале Mkset.

Очевидцы предполагают, что без света остались не 40 жилых домов, а половина микрорайона. Водители сняли на видео улицу Первомайскую, где тоже наблюдался блэкаут. Освещали дорогу только проезжающие мимо машины. Там стояли троллейбусы и участники ДТП.

Пользователи соцсетей возмущены, что после работы им пришлось испытывать подобные трудности. Они несколько часов ждут, когда ток снова подадут в дома. Другие призывают не отчаиваться и искать плюсы:

«Ну и ладно, раньше спать можно лечь»;
«Романтический вечер с любимой — заказали доставку и достали свечи».

Однако такой расклад уфимцев не устраивает. Они рассказали, что из-за отсутствия света «упала связь». Якобы теперь страницы в интернете прогружаются около пяти минут.

Некоторым жителям пострадавших от аварии домов возвращали электричество, но на несколько мгновений. Они переживают, что могут затопить соседей, ведь холодильники начали таять.

Напомним, что пожар в уфимской Черниковке случился сегодня вечером. На улице Черниковская случилось оплавление кабеля после повреждения на подстанции «Северная». Пожарные не могли сразу ликвидировать последствия из-за того, что объект нужно было обесточить.

МЧС сообщало, что без света остались 19 многоквартирных домов и одно административное здание. Однако позже число «пострадавших» выросло до 40 многоэтажек. Также отключение затронуло школы и детсады.

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#Происшествия#Уфа#Дорога#Отключить свет#ДТП#Отключение электричества#МЧС#Марина Шорина
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