mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Нефтедобыча

Выбрать дату
2024
Глава Башкирии рассказал о мерах защиты НПЗ от атак беспилотников
18 апреля, 12:01
2019
В профессию — со школьной скамьи: в школе Октябрьского открылся «Роснефть-класс»
3 сентября 2019, 14:26
Как добывается нефть: Исследование рынка буровых установок
Программа «Бизнес-вектор» телеканала РБК провела исследование рынка буровых установок.
29 мая 2019, 07:19
Власти Башкирии планируют создать крупный нефтегазохимический кластер
Предполагаемый объем инвестиций в проект составит порядка 400 млрд рублей.
6 апреля 2019, 09:57
2017
Месторождение идей: в Уфе отметили 70 лет «БашНИПИнефть»
Юбилей одного из самых авторитетных научно-исследовательских и проектных институтов страны стал событием республиканского масштаба
22 сентября 2017, 13:34

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика