Месторождение идей: в Уфе отметили 70 лет «БашНИПИнефть»

Авторитет научного учреждения можно определить по количеству именитых партнеров и друзей, которые, отодвинув свои важные дела, сочли нужным лично приехать и поздравить юбиляра. На праздник к «БашНИПИнефть» таких гостей прибыло немало, среди них были и нефтедобытчики, и руководители вузов, и коллеги-ученые, и ветераны отрасли. Каждый из них рассказал свою историю сотрудничества с этим институтом, судьба которого неразрывно связана с летописью добычи башкирской нефти.
В тренде развития отрасли
Такие сложные высокотехнологичные процессы, как разведка месторождений, бурение горных пород, добыча нефти и газа, сегодня невозможны без серьезной научной основы. В Башкирии такой надежной научной основой является Башкирский научно-исследовательский и проектный институт нефти («БашНИПИнефть»), который за 70 лет своей работы накопил огромный опыт в области изучения и освоения недр.
С большим уважением обратился к виновникам торжества заместитель Премьер-министра Правительства Башкирии Фархад Самедов.
- У «БашНИПИнефть» всегда были лидирующие позиции – и раньше, в Советском Союзе, и позднее, в Российской Федерации. И в формировании основных трендов развития отрасли коллективу «БашНИПИнефть» принадлежит отдельная роль. Поэтому можно абсолютно точно сказать, что юбилей вашей научной школы – это праздник республиканского масштаба, - отметил Фархад Самедов.
За 70-летнюю историю деятельности института на территории Башкирии было открыто и разработано более 190 нефтяных месторождений, были научно обоснованы, протестированы и внедрены сотни технологий и методов разработки месторождений. В целом за всю историю института было осуществлено около 20 тысяч таких проектов. Его специалисты проектировали нефтепромыслы, трубопроводы и поселки нефтяников по всей республике, в том числе в городах Октябрьский, Нефтекамск, Дюртюли, Приютово. Орден Трудового Красного Знамени стал в 1985 году заслуженной наградой, высокой оценкой деятельности института в советские годы. В постсоветское время важной вехой в истории научного учреждения стало возобновление тесного сотрудничества с компанией «Башнефть» в 2010 году. С этого времени «БашНИПИнефть» начал возрождаться именно как научный центр разработок компании «Башнефть».
Основой «Стратегии 2022» компании «Роснефть» является качественное изменение бизнеса за счет технологического прорыва. А ключевая задача ученых – снижение затрат при добыче нефти.
Ключевую роль «БашНИПИнефть» в добыче главного стратегического сырья, каковым не только для Башкирии, но и для всей страны является нефть, подчеркнул и Председатель Правления ПАО АНК «Башнефть» Андрей Шишкин.
- Институт принимал самое активное участие в проектировании не только всех нефтяных месторождений в Башкирии, а также поработал в Западной Сибири и за рубежом. Решение амбициозных задач, которые обозначило руководство «Роснефти» для коллектива «Башнефти», было бы нереально без поддержки института «БашНИПИнефть», - рассказал руководитель «Башнефти».
Один из недавних ярчайших проектов, выполненных институтом «БашНИПИнефть», ставший знаковым событием для нефтегазовой отрасли страны, - разработка месторождений имени Требса и Титова в сложнейших климатических условиях в Ненецком автономном округе. «БашНИПИнефть» стал генеральным проектировщиком их освоения.
Неоценим вклад «БашНИПИнефть» в проектирование доразведки и разработки ряда зрелых месторождений Башкирии. Сами нефтяники отмечают, что благодаря научному подходу удалось в буквальном смысле слова вдохнуть вторую жизнь в целый ряд месторождений, всего за несколько лет существенно повысив уровень добычи «черного золота» на территории нашей республики.
По объективным оценкам гостей юбилейного мероприятия «БашНИПИнефти», профессиональная репутация специалистов института позволяет быть уверенными в том, что они оправдают надежды «Башнефти».
Добрая память и связь поколений
Лучше всего о «БашНИПИнефть» в праздничный день рассказывали ветераны. С трудом скрывая волнение, они вспоминали годы, проведенные в стенах родного института.
Советник, а в прошлом заместитель генерального директора «БашНИПИнефть» Евгений Валентинович Лозин, которому на днях исполнилось 80 лет, рассказал о родном научном учреждении с особой гордостью.
- Главная наша задача – вносить свой вклад в восполнение сырьевых ресурсов страны. Для этого от нас требуется проектировать разработку месторождений нефти и газа, а также новые технологии их добычи. На моей памяти - около тысячи проектов, которые осуществлялись не только в России, но и в Сирии, Йемене, Ираке, Индии и других государствах, - сказал Евгений Валентинович. – При этом важно помнить про экологическую сторону нефтедобычи и нефтепереработки, ведь мы работаем в отрасли техногенного влияния. И этим важным вопросом также занимаются наши коллеги.
Мадина Нурисламовна Аскарова, проработавшая в «БашНИПИнефть» 38 лет, с большой теплотой вспомнила коллег, вместе с которыми корпела над сложнейшими проектами.
- Работа с профессионалами такого высокого уровня, которые обладают не только обширными знаниями и острым умом, но и открытым сердцем, доставляла большое удовольствие. Думаю, что по этой причине мы никогда не боялись, что не сможем найти ответы на поставленные вопросы. Общая работа в талантливом и сплоченном коллективе всегда была главным залогом успеха. Благодаря этому мы пережили сложные 90-ые годы, для профессионалов работа была всегда. Моя дочь тоже работает в нашем институте. У нас сложилось много славных династий, - сказала Мадина Нурисламовна.
Видный ученый-нефтяник Виль Гайсович Уметбаев отметил, что, с его точки зрения, в области поисков и разведки скоплений нефти и газа, технологий разработки нефтяных и газовых месторождений, строительства скважин, а также технологии добычи нефти, проектирования и обустройства нефтяных месторождений институт «БашНИПИнефть» не нуждается в дополнительных рекомендациях. Профессиональная репутация его коллектива доказана большим числом блестяще выполненных научных проектов, которые внедрены в практику и дали немалый экономический эффект.
Зал аплодировал ветеранам стоя, и этот момент искренних отношений между поколениями дорогого стоит.
Взгляд в будущее
Чтобы быть в тренде, сегодня мало быть просто талантливым ученым или асом геологоразведки – эта мысль проходила красной нитью через выступления участников торжественного собрания, а после него еще и научно-практической конференции.
- Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Иванович Сечин акцентировал внимание ученых на решении таких задач, как повышение скорости бурения скважин, увеличение доли горизонтальных скважин, повышение эффективности внутреннего сервиса, применение типовых решений в процессе строительства месторождений и одновременно - пересмотр стандартных подходов к добыче нефти, - сказал Председатель Правления ПАО АНК «Башнефть» Андрей Шишкин.
После интеграции «Башнефти» в состав «Роснефти» в жизни института «БашНИПИнефть» планируется новое важное событие - объединение с институтом «УфаНИПИнефть», входившим в структуру «Роснефти» ранее.
- Теперь команда ученых обоих институтов включена в корпоративную проектную группу «Роснефти» и имеет возможность обмениваться опытом с коллегами из других регионов страны. А с будущего года «Роснефть» планирует на базе обоих институтов сформировать в Уфе мощный научно-технический и проектный кластер, - рассказал генеральный директор ООО «БашНИПИнефть» Андрей Аржиловский.
Забота о будущем предполагает также и подготовку свежих кадров. Для более целенаправленной работы в этом направлении в наступившем учебном году в Уфимском государственном нефтяном техническом университете «Роснефть» открыла две новые кафедры, специфика которых имеет непосредственное отношение к геологоразведке: «Цифровые технологии в разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» и «Цифровые технологии в геологии и сейсмике». Поддержку кафедрам окажут как раз корпоративные институты компании - «БашНИПИнефть» и «УфаНИПИнефть».
- Наш актив – не оборудование или сырье, а научный и человеческий потенциал. Впереди нас ждет большая интересная работа по актуальным направлениям развития нефтегазовой отрасли на благо всей страны, включая жителей Башкирии, - обозначил горизонты будущего для коллектива «БашНИПИнефти» его глава Андрей Аржиловский.
Столь масштабные перспективы никого не смутили. Как сказал один из партнеров института, выступавший с поздравлениями, чем труднее становится добывать нефть, тем больше работы будет у научных организаций и сервисных подразделений. Такое будущее вдохновляет.