Месторождение идей: в Уфе отметили 70 лет «БашНИПИнефть»

За 70-летнюю историю деятельности института на территории Башкирии было открыто и разработано более 190 нефтяных месторождений, были научно обоснованы, протестированы и внедрены сотни технологий и методов разработки месторождений. В целом за всю историю института было осуществлено около 20 тысяч таких проектов. Его специалисты проектировали нефтепромыслы, трубопроводы и поселки нефтяников по всей республике, в том числе в городах Октябрьский, Нефтекамск, Дюртюли, Приютово. Орден Трудового Красного Знамени стал в 1985 году заслуженной наградой, высокой оценкой деятельности института в советские годы. В постсоветское время важной вехой в истории научного учреждения стало возобновление тесного сотрудничества с компанией «Башнефть» в 2010 году. С этого времени «БашНИПИнефть» начал возрождаться именно как научный центр разработок компании «Башнефть».