Глава Башкирии рассказал о мерах защиты НПЗ от атак беспилотников

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Радий Хабиров в рамках встречи с представителями региональных СМИ рассказал о мерах безопасности, предпринимаемых для защиты нефтеперерабатывающего комплекса республики.
«Мы занимаемся этим вопросом вместе с руководителями предприятий. Они не сидят и не ждут, поверьте, когда кто-то придумает сверх идею. Уже установлены механические сетки защиты, организована система наблюдения. Ведем диалог с министерством обороны о помощи в этом вопросе. Мы все на связи», — сообщил руководитель региона.
Напомним, беспилотные летательные аппараты нанесли удары по заводам в Нижнекамске и Елабуге. По словам раиса Татарстана Рустама Минниханова, серьёзных разрушений в результате атаки нет, технологический процесс на предприятиях не нарушен, но есть раненые. В пресс-службе особой экономической зоны «Алабуга» рассказали о двоих пострадавших в результате атаки. ОЭЗ «Алабуга» находится в Елабужском районе Республики Татарстан, на северо-востоке региона.