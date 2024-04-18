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Глава Башкирии рассказал о мерах защиты НПЗ от атак беспилотников

Глава Башкирии рассказал о мерах защиты НПЗ от атак беспилотников

18 апреля 2024, 12:01
Фото: 1MI
Радий Хабиров заявил, что в рамках обеспечения безопасности он постоянно находится «на связи» с руководителями предприятий.

Радий Хабиров в рамках встречи с представителями региональных СМИ рассказал о мерах безопасности, предпринимаемых для защиты нефтеперерабатывающего комплекса республики.

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«Мы занимаемся этим вопросом вместе с руководителями предприятий. Они не сидят и не ждут, поверьте, когда кто-то придумает сверх идею. Уже установлены механические сетки защиты, организована система наблюдения. Ведем диалог с министерством обороны о помощи в этом вопросе. Мы все на связи», — сообщил руководитель региона.

Напомним, беспилотные летательные аппараты нанесли удары по заводам в Нижнекамске и Елабуге. По словам раиса Татарстана Рустама Минниханова, серьёзных разрушений в результате атаки нет, технологический процесс на предприятиях не нарушен, но есть раненые. В пресс-службе особой экономической зоны «Алабуга» рассказали о двоих пострадавших в результате атаки. ОЭЗ «Алабуга» находится в Елабужском районе Республики Татарстан, на северо-востоке региона.

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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Новости Башкирии#Нефть#Нефтедобыча#БПЛА
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