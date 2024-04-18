Глава Башкирии рассказал о мерах защиты НПЗ от атак беспилотников

Напомним, беспилотные летательные аппараты нанесли удары по заводам в Нижнекамске и Елабуге. По словам раиса Татарстана Рустама Минниханова, серьёзных разрушений в результате атаки нет, технологический процесс на предприятиях не нарушен, но есть раненые. В пресс-службе особой экономической зоны «Алабуга» рассказали о двоих пострадавших в результате атаки. ОЭЗ «Алабуга» находится в Елабужском районе Республики Татарстан, на северо-востоке региона.