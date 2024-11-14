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Массовое ДТП

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Ноябрь
Замминистра транспорта закрыл глаза на смертность на дорогах Башкирии
14 ноября, 11:06
Пьяный водитель задавил гаишника в Башкирии
14 ноября, 07:06
Октябрь
Массовое ДТП с «Порше» произошло в Уфе
15 октября, 07:45
Автобус устроил массовое ДТП в Уфе
4 октября, 08:41
Сентябрь
Три иномарки всмятку в Башкирии — что известно о жертвах
24 сентября, 08:10
Июнь
Ребёнок стал жертвой массового ДТП в Уфе
По предварительным данным городской ГАИ, аварию спровоцировал водитель без прав. Он выбил «страйк» на светофоре.
13 июня, 05:28
Май
В Уфе водитель «Лады» устроил жесткую массовую аварию
Массовое ДТП случилось 2 мая в Уфе: авария произошла в микрорайоне Инорс, сообщает городское ГИБДД.
2 мая, 15:51

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