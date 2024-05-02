В Уфе водитель «Лады» устроил жесткую массовую аварию

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Как видно на кадрах, авария случилась, когда «Ниссан Кашкай» поворачивал на перекрестке. Иномарка остановилась, чтобы пропустить встречные машины, в этот момент сзади на огромной скорости влетает «Лада Гранта».
От удара «Ниссан» отбрасывает на встречную полосу, где в нее врезаются «Хендай Акцент» и «Газель». После удара «Акцент» также несильно врезается в столб и, отъезжая, вновь задевает «Ниссан».
В результате аварии водителей «Акцента» и отечественной легковушки увезли в больницу. Автобус, как выяснилось, ехал без пассажиров и не выполнял маршрут. Начао разбирательство.