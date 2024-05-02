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Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 15:53

Updated Сегодня, 15:53

В Уфе водитель «Лады» устроил жесткую массовую аварию

В Уфе водитель «Лады» устроил жесткую массовую аварию

2 мая 2024, 15:51
Фото: ГИБДД
Массовое ДТП случилось 2 мая в Уфе. Об этом сообщает ГИБДД города. Инцидент произошел в микрорайоне Инорс.

Как видно на кадрах, авария случилась, когда «Ниссан Кашкай» поворачивал на перекрестке. Иномарка остановилась, чтобы пропустить встречные машины, в этот момент сзади на огромной скорости влетает «Лада Гранта».

От удара «Ниссан» отбрасывает на встречную полосу, где в нее врезаются «Хендай Акцент» и «Газель». После удара «Акцент» также несильно врезается в столб и, отъезжая, вновь задевает «Ниссан».

Видео: ГИБДД
В результате аварии водителей «Акцента» и отечественной легковушки увезли в больницу. Автобус, как выяснилось, ехал без пассажиров и не выполнял маршрут. Начао разбирательство.
#Происшествия#Город#Видео#Уфа#Новости Башкирии
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