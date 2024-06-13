mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Ребёнок стал жертвой массового ДТП в Уфе

Ребёнок стал жертвой массового ДТП в Уфе

13 июня 2024, 05:28
Фото: ГАИ Уфы
По предварительным данным городской ГАИ, аварию спровоцировал водитель без прав. Он выбил «страйк» на светофоре.

Вечером в среду, 12 июня, на улице Зорге в Уфе произошло массовое ДТП, сообщает городская автоинспекция. Там столкнулись «Ливан Х3», «Лада Ларгус», «Лексус» и «Лада Веста». Авария произошла на перекрестке с регулируемым светофором движением. По предварительным данным, «страйк» выбил водитель «Ливан Х3». Мужчина, не имеющий прав управления транспортом, влетел на светофоре в стоящий «Ларгус», а тот срикошетил в «Лексус» и «Весту».

В массовом ДТП пострадал 7-летний ребёнок. Он был в «Ларгусе». Впрочем, малыш отделался легкими травмами. Врачи осмотрели его голову и отпустили без госпитализации.

Начато административное расследование.

Читайте также:
Электросамокаты в Уфе блокируют из-за детейЦентр Уфы встал из-за аварии с автобусамиПьяная езда на «Lexus» закончилась трагедией на трассе в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Башкортостан#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Светофор#ГАИ#Массовое ДТП#Лексус
Подпишитесь
Сколько ещё будет стоять аномальная жара в Башкирии
Сегодня, 04:13
Дорога в никуда: почему «Башкиравтодор» оказался в бедственной ситуации
Сегодня, 04:01
Сколько в Башкирии стоит собрать ребёнка в летний лагерь
Вчера, 10:52
Курбан-байрам в Уфе: как мусульмане отметят религиозный праздник в 2024 году
11 июня, 13:19
Летевший в Уфу самолёт экстренно посадили из-за невыносимой духоты
Вчера, 10:18
Уфимский автобус поднял цену на проезд до ₽140
Вчера, 11:56
"