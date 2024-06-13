Ребёнок стал жертвой массового ДТП в Уфе

Вечером в среду, 12 июня, на улице Зорге в Уфе произошло массовое ДТП, сообщает городская автоинспекция. Там столкнулись «Ливан Х3», «Лада Ларгус», «Лексус» и «Лада Веста». Авария произошла на перекрестке с регулируемым светофором движением. По предварительным данным, «страйк» выбил водитель «Ливан Х3». Мужчина, не имеющий прав управления транспортом, влетел на светофоре в стоящий «Ларгус», а тот срикошетил в «Лексус» и «Весту».