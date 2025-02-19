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Масленица

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Февраль
Уфимцы сами лишают себя праздника
19 февраля, 10:26
Уфимцев накормят «румяными» блинами на «Кашкадане»
19 февраля, 06:28
Уфимцы едят блины с салом
18 февраля, 17:37
Масленицу в Уфе отпразднуют блинным аукционом
17 февраля, 09:13
Блинная неделя — когда будет Масленица в 2025 году и как ее провести
16 февраля, 03:30
Март 2024
С дырочками на молоке: 3 рецепта блинов на Масленицу, проверенных редакцией
11 марта 2024, 05:38
Уфимский шеф-повар поделился необычными рецептами блинов
Кулинар рассказал о необычных блюдах на масленицу.
11 марта 2024, 05:14

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