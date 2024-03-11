С дырочками на молоке: 3 рецепта блинов на Масленицу, проверенных редакцией

Так как хозяйки готовят блины целую неделю, то они стараются разнообразить подачу этого блюда, дополнив его добавками. Например, блины могут быть не только со сладкими соусами, но и с овощными и мясными начинками. А еще в тесто можно добавлять мелко измельченные жареный лук или капусту, тогда блины будут с характерным вкусом — капустные и луковые.