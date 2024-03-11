С дырочками на молоке: 3 рецепта блинов на Масленицу, проверенных редакцией

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
С 11 по 17 марта наступает Масленичная неделя, которая считается одной из самых хлебосольных и гостеприимных в году. Мы приготовили 3 проверенных рецепта для приготовления блинчиков, которые порадуют хозяйку своими простыми ингредиентами. Но самое главное, при соблюдении всех рекомендаций, такие блины не могут не получится!
Перед приготовлением теста для блинов нужно выполнить некоторые условия, которые влияют их вкус и качество:
Вам понадобятся:
Как готовить:
Смешать в посуде — яйца, соль, сахар и молоко, тщательно взбив венчиком. В отдельный стакан насыпать 1 чайную лодку соды и залить ее кипятком. После чего этот же стакан вылить в основное тесто и быстро размешать, после оставив на 15 минут для расстойки. Тесто получается жидким, а выпекании блинчики тонкие и ажурные.
Вам понадобятся:
Как готовить:
Все указанные ингредиенты смешать, соду добавить сразу в муку. В конце замешивания теста добавить растительное масло, которое позволит не рассыхаться блинам.
Вам понадобятся:
Как готовить:
При смешивании всех ингредиентов особое внимание уделите расстойке теста, которое должно получится жидким. У блинов особый «сливочный» привкус, который отличается от блинов на воде и характерный припек.
Блины можно кушать как в обычном виде, приправленные сливочным или топленым маслом, так и с добавлением варенья, меда или сгущенки.
Многие предпочитают сладкие добавки — творог с изюмом или курагой, сгущенное молоко, мед, варенье или сметана с сахаром. Последний соус легко сделать самой, добавив щепотку ванилина для необычного вкуса.
Как делать: сметану взбить с указанными ингредиентами и подавать в соуснике к блинам.
Так как хозяйки готовят блины целую неделю, то они стараются разнообразить подачу этого блюда, дополнив его добавками. Например, блины могут быть не только со сладкими соусами, но и с овощными и мясными начинками. А еще в тесто можно добавлять мелко измельченные жареный лук или капусту, тогда блины будут с характерным вкусом — капустные и луковые.
Уфимцы любят погулять на масленичной неделе, так как блины являются одним из самых популярных блюд с незапамятных времен башкирцев. Любовь к изделиям из теста и национальная история создала табикмак — это толстые и сытные блины на основе манной крупы.
Тесто для таких блинов подготавливается заранее — с вечера, так как манка и дрожжи не так быстро сдруживаются, как с пшеничной мукой.
Ингредиенты для опары:
Ингредиенты для теста:
Как готовить:
После поднятия опары 2 части теста смешивают так, чтобы получилось густое тесто. Чем оно плотнее, тем толще получается блинчик. Пекут такое тесто на среднем огне, после приготовления поливают топленым сливочным маслом.