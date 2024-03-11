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Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Рецепты длинов, которыми часто пользуются башкирки

С дырочками на молоке: 3 рецепта блинов на Масленицу, проверенных редакцией

11 марта 2024, 05:38
Фото: Изображение Midjourney
Рецепты длинов, которыми часто пользуются башкирки
Рецепты блинов, которыми пользуются уфимки на Масленицу — такое тесто невозможно испортить!

С 11 по 17 марта наступает Масленичная неделя, которая считается одной из самых хлебосольных и гостеприимных в году. Мы приготовили 3 проверенных рецепта для приготовления блинчиков, которые порадуют хозяйку своими простыми ингредиентами. Но самое главное, при соблюдении всех рекомендаций, такие блины не могут не получится!

Масленичная неделя продлится в Уфе с 11 по 17 марта 2024 годаМасленичная неделя продлится в Уфе с 11 по 17 марта 2024 года
Масленичная неделя продлится в Уфе с 11 по 17 марта 2024 года
Фото: Изображение Midjourney

Перед приготовлением теста для блинов нужно выполнить некоторые условия, которые влияют их вкус и качество:

  • за 40-минут до готовки блинов вытащите из холодильника все необходимые продукты, которые должны нагреться и стать одной температуры
  • после замешивания теста его нужно оставить на 30 минут для образования клейковины
  • не добавлять в тесто больше двух яиц, иначе блины будут «резиновыми»

Ажурные блины с дырочками

Вам понадобятся:

  • 2 яйца
  • 2 стакана молока
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ст. ложка сахара
  • 300 гр. муки
  • 1 ч.ложка соды
  • 1 стакан кипятка (200 гр.)
  • 40 гр. растительного масла

Как готовить:

Смешать в посуде — яйца, соль, сахар и молоко, тщательно взбив венчиком. В отдельный стакан насыпать 1 чайную лодку соды и залить ее кипятком. После чего этот же стакан вылить в основное тесто и быстро размешать, после оставив на 15 минут для расстойки. Тесто получается жидким, а выпекании блинчики тонкие и ажурные.

Рецепт ажурных блинов с дырочкамиРецепт ажурных блинов с дырочками
Рецепт ажурных блинов с дырочками
Фото: Изображение Midjourney

Блины на кефире

Вам понадобятся:

  • 500 мл кефир 2,5% жирности
  • 1 яйца
  • 1ч.л. соли
  • 1-2 ст. ложки сахара
  • 320 гр муки
  • 1 ч. л. соды
  • 4 ст. л. растительного масла

Как готовить:

Все указанные ингредиенты смешать, соду добавить сразу в муку. В конце замешивания теста добавить растительное масло, которое позволит не рассыхаться блинам.

Тонкие блины на молоке

Вам понадобятся:

  • 500 мл молока
  • 200 г пшеничной муки
  • 1 яйцо
  • 1 столовая ложка растительного масла
  • 1 столовая ложка сахара
  • ½ чайной ложки соли

Как готовить:

При смешивании всех ингредиентов особое внимание уделите расстойке теста, которое должно получится жидким. У блинов особый «сливочный» привкус, который отличается от блинов на воде и характерный припек.

Сливочный вкус блинов на молокеСливочный вкус блинов на молоке
Сливочный вкус блинов на молоке
Фото: Изображение Midjourney

С чем подать блины?

Блины можно кушать как в обычном виде, приправленные сливочным или топленым маслом, так и с добавлением варенья, меда или сгущенки.

  • Интересный факт: в разных регионах России имеются свои уникальные особенности приготовления блинов. К примеру, уфимские хозяйки подают блины с большим количеством масла, в котором они просто утопают.

Многие предпочитают сладкие добавки — творог с изюмом или курагой, сгущенное молоко, мед, варенье или сметана с сахаром. Последний соус легко сделать самой, добавив щепотку ванилина для необычного вкуса.

Крем из сметаны:

  • 1 банка сметаны 10%
  • 1 ст. ложка сахара
  • 1 пакетик ванилина.

Как делать: сметану взбить с указанными ингредиентами и подавать в соуснике к блинам.

Начинки для блинов могут быть любыми — сладкими, овощными и мяснымиНачинки для блинов могут быть любыми — сладкими, овощными и мясными
Начинки для блинов могут быть любыми — сладкими, овощными и мясными
Фото: Изображение Midjourney

Как можно еще подать блины?

Так как хозяйки готовят блины целую неделю, то они стараются разнообразить подачу этого блюда, дополнив его добавками. Например, блины могут быть не только со сладкими соусами, но и с овощными и мясными начинками. А еще в тесто можно добавлять мелко измельченные жареный лук или капусту, тогда блины будут с характерным вкусом — капустные и луковые.

Начинки для блинов:

  • Блины с тушеной капустой и яйцом
  • Блины с жареными шампиньонами и луком
  • Блины с мясным фаршем
  • Блины с тушеными потрошками
  • Блины с легким
  • Блины с картофелем, грибами и жареным луком
  • Блины с мясом и рисом
Мясные и овощные начинки для блиновМясные и овощные начинки для блинов
Мясные и овощные начинки для блинов
Фото: 1MI

Самые национальные блины в Уфе — табикмак

Уфимцы любят погулять на масленичной неделе, так как блины являются одним из самых популярных блюд с незапамятных времен башкирцев. Любовь к изделиям из теста и национальная история создала табикмак — это толстые и сытные блины на основе манной крупы.

Тесто для таких блинов подготавливается заранее — с вечера, так как манка и дрожжи не так быстро сдруживаются, как с пшеничной мукой.

Ингредиенты для опары:

  • Теплое молоко — 0,5 л
  • Манная крупа — 1 стакан
  • Мука — 2 стакана
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Дрожжи — 1 упаковка

Ингредиенты для теста:

  • Яйца — 2 шт.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сода, гашеная уксусом — о, 5 ч. л.
  • Масло растительное — 2-3 ст. л.

Как готовить:

После поднятия опары 2 части теста смешивают так, чтобы получилось густое тесто. Чем оно плотнее, тем толще получается блинчик. Пекут такое тесто на среднем огне, после приготовления поливают топленым сливочным маслом.

Три рецепта самых вкусных блиновТри рецепта самых вкусных блинов
Три рецепта самых вкусных блинов
Фото: 1MI
А какие Вы больше всего любите блины?
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