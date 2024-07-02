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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Покурить в школе будет стоить ₽3 000 в Башкирии

Покурить в школе будет стоить ₽3 000 в Башкирии

2 июля 2024, 12:28
Фото: 1MI
Штрафы за курение вблизи школ и детсадов предложили увеличить в четыре раза башкирские депутаты, сообщает пресс-служба Курултая республики.

Законопроект народные избранники отправили на рассмотрение в Государственную думу. Как пояснил спикер Константин Толкачёв, инициатива направлена в первую очередь на несовершеннолетних курильщиков, употребляющих никотин в школе.

Напомним, согласно действующему законодательству, в качестве наказания за курение на территории среднеобразовательных и дошкольных учреждений установлена сумма в 500-1000 рублей. Депутаты хотят увеличить штрафы до 2000-3000 рублей.

Толкачёв также указал на растущее число курильщиков среди детей. Председатель Госсобрания привёл данные, согласно которым вредную привычку имеют 60% старшеклассников, ещё сильнее этот показатель вырос с появлением на массовом рынке вейпов.

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