Покурить в школе будет стоить ₽3 000 в Башкирии

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Законопроект народные избранники отправили на рассмотрение в Государственную думу. Как пояснил спикер Константин Толкачёв, инициатива направлена в первую очередь на несовершеннолетних курильщиков, употребляющих никотин в школе.
Напомним, согласно действующему законодательству, в качестве наказания за курение на территории среднеобразовательных и дошкольных учреждений установлена сумма в 500-1000 рублей. Депутаты хотят увеличить штрафы до 2000-3000 рублей.
Толкачёв также указал на растущее число курильщиков среди детей. Председатель Госсобрания привёл данные, согласно которым вредную привычку имеют 60% старшеклассников, ещё сильнее этот показатель вырос с появлением на массовом рынке вейпов.