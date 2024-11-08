Трамп победил: реакция рынка и инвесторов

Posted 8 ноября, 09:00
Published 8 ноября, 09:00
Modified 8 ноября, 09:03
Updated 8 ноября, 09:03
Курс биткоина значительно вырос на фоне новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Биткоин достиг отметки в 74 тысячи долларов, что аналитики связывают с обещаниями Трампа поддержать криптофонды и использовать криптовалюту для решения проблемы внутреннего долга страны.
Инвесторы надеются на выполнение обещаний Трампа, хотя и не исключают возможности продолжения санкционных и торговых войн. Критики отмечают, что Трамп, как и в свой первый срок, продолжает защищать интересы супербогатых.
Подробнее о ситуации в экономике на фоне победы Трампа на выборах президента США в интервью «Новым Известиям» рассказала руководитель программы «Цифровая экономика» экономического факультета РУДН Софья Главина.