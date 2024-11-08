Трамп победил: реакция рынка и инвесторов

Инвесторы надеются на выполнение обещаний Трампа, хотя и не исключают возможности продолжения санкционных и торговых войн. Критики отмечают, что Трамп, как и в свой первый срок, продолжает защищать интересы супербогатых.



Подробнее о ситуации в экономике на фоне победы Трампа на выборах президента США в интервью «Новым Известиям» рассказала руководитель программы «Цифровая экономика» экономического факультета РУДН Софья Главина.