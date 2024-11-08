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Posted 8 ноября, 09:00

Published 8 ноября, 09:00

Modified 8 ноября, 09:03

Updated 8 ноября, 09:03

Трамп победил: реакция рынка и инвесторов

Трамп победил: реакция рынка и инвесторов

8 ноября 2024, 09:00
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Интервью
Инвесторы скупают американские доллары и криптовалюту, надеясь на нового президента США.

Курс биткоина значительно вырос на фоне новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Биткоин достиг отметки в 74 тысячи долларов, что аналитики связывают с обещаниями Трампа поддержать криптофонды и использовать криптовалюту для решения проблемы внутреннего долга страны.

Инвесторы надеются на выполнение обещаний Трампа, хотя и не исключают возможности продолжения санкционных и торговых войн. Критики отмечают, что Трамп, как и в свой первый срок, продолжает защищать интересы супербогатых.

Подробнее о ситуации в экономике на фоне победы Трампа на выборах президента США в интервью «Новым Известиям» рассказала руководитель программы «Цифровая экономика» экономического факультета РУДН Софья Главина.

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