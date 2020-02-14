Уполномоченный по делам хаджа в РФ: Башкирия получит новые квоты для паломничества

— Важная часть нашего заседания была посвящена Башкортостану и вопросам выделения дополнительной квоты Духовному управлению мусульман региона. Эту задачу мы сегодня успешно решили, и уже с этого года значительное количество паломников из Башкортостана получит возможность совершить хадж. Я верю, что среди них будут и все те, кого мы называем «обманутыми» паломниками. Мы перед этими людьми в долгу, и было бы символично, что в год 75-летия Великой Победы мы найдём решение этой проблемы, — подчеркнул Ильяс Умаханов.