Государственное Собрание

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Ноябрь
Депутат из Башкирии исчез на СВО — стали известны подробности
1 ноября, 15:13
Октябрь
Скандал в Курултае: депутаты не знают гимн и стесняются
30 октября, 07:56
Бюджет Башкирии останется «минусовым»
25 октября, 09:52
Башкирию надоело разбазаривать за копейки
23 октября, 07:42
Хабиров готовит обращение к Курултаю
22 октября, 11:31
Налог на бездетность оценили в Башкирии
21 октября, 08:19
За имидж будут премировать в Башкирии
9 октября, 06:50
Чипирование вводят в Башкирии
2 октября, 08:28
Сентябрь
Жителям Башкирии отменили платежи за капремонт
23 сентября, 08:25
Мигранты не нужны Башкирии
20 сентября, 06:08
Жена бойца СВО стала депутатом в Башкирии
9 сентября, 10:09
Посёлок-призрак станет частью Уфы
2 сентября, 11:49

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