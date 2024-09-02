Посёлок-призрак станет частью Уфы

Посёлок находится в Тугайском сельсовете Благовещенского района, но фактически он подчинён Калининскому району Уфы. Это создало множество проблем для местных жителей: отсутствие возможности записаться в поликлинику, оформить пенсию или получить новые квартиры. Когда-то этот посёлок был домом для работников УМПО, но после закрытия производственной станции в начале 90-х годов многие остались жить в разрушенных домах. Более 200 человек до сих пор продолжают существовать в условиях, далёких от комфортных.