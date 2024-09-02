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Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Посёлок-призрак станет частью Уфы

Посёлок-призрак станет частью Уфы

2 сентября 2024, 11:49
Фото: 1MI
На увеличение площади регионального центра ушло почти пять лет, сообщается в документах городского Совета.

Посёлок «Керамика», который долгое время был фактически забытым уголком на карте, вскоре станет частью столицы Башкортостана. В 2019 году депутаты Уфы и Благовещенского района уже пытались решить проблему «Керамики», но процесс затянулся. Теперь, после пяти лет дискуссий и процедур, решение принято.

Посёлок находится в Тугайском сельсовете Благовещенского района, но фактически он подчинён Калининскому району Уфы. Это создало множество проблем для местных жителей: отсутствие возможности записаться в поликлинику, оформить пенсию или получить новые квартиры. Когда-то этот посёлок был домом для работников УМПО, но после закрытия производственной станции в начале 90-х годов многие остались жить в разрушенных домах. Более 200 человек до сих пор продолжают существовать в условиях, далёких от комфортных.

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В соответствии с решением Совета городского округа, в срок до 6 сентября 2024 года будут подготовлены документы для обращения в Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан с законодательной инициативой об изменении границ, включив в состав города 5,2 га, на котором расположен поселок. Финансирование всех мероприятий будет осуществляться за счёт бюджета города.

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