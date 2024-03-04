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Гильмутдинов Динар Загитович

Гильмутдинов Динар Загитович

Вид деятельности: Начальник управления государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Башкортостан

Дата/Место рождения: 10 августа 1969, Мишкинский район Республики Башкортостан

Образование: Оренбургский государственный аграрный университет (ранее Оренбургский сельскохозяйственный институт), 1996 Уфимский юридический институт МВД РФ, 2000

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Резюме

Полковник полиции.

Почётное звание "Заслуженный юрист Республики Башкортостан".

Медали: «За отличие в охране общественного порядка», ФСКН России «За содействие органам наркоконтроля» «90 лет ВЧК, КГБ, ФСБ», Орден Русской Православной Церкви «Святого Благоверного князя Дмитрия Донского», «За вклад мира».

Биография

1988 - 1988

курсант

1988 - 1989

командир БМ в/ч

1991 - 1993

инспектор дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГАИ УВД Уфгорисполкома

1993 - 1996

инспектор по пропаганде отдела ГАИ УВД г.Уфы

1996 - 2000

заместитель начальника отдела ГАИ УВД г.Уфы

2000 - 2005

начальник отдела ГИБДД УВД г.Уфы

2005 - По настоящее время

начальник УГИБДД МВД по РБ

Материалы СМИ

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Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов объяснил причину конфликта между сотрудником ГИБДД и пассажиром автобуса, которая попала на видеокамеры.

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