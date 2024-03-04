Гильмутдинов Динар Загитович

Вид деятельности: Начальник управления государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Башкортостан
Дата/Место рождения: 10 августа 1969, Мишкинский район Республики Башкортостан
Образование: Оренбургский государственный аграрный университет (ранее Оренбургский сельскохозяйственный институт), 1996 Уфимский юридический институт МВД РФ, 2000
Полковник полиции.
Почётное звание "Заслуженный юрист Республики Башкортостан".
Медали: «За отличие в охране общественного порядка», ФСКН России «За содействие органам наркоконтроля» «90 лет ВЧК, КГБ, ФСБ», Орден Русской Православной Церкви «Святого Благоверного князя Дмитрия Донского», «За вклад мира».
курсант
командир БМ в/ч
инспектор дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГАИ УВД Уфгорисполкома
инспектор по пропаганде отдела ГАИ УВД г.Уфы
заместитель начальника отдела ГАИ УВД г.Уфы
начальник отдела ГИБДД УВД г.Уфы
начальник УГИБДД МВД по РБ
Всего в регионе за два месяца произошло 380 ДТП.
Сотрудники ГИБДД на невзрачных на первый взгляд авто ищут нарушителей на дорогах.
Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов объяснил причину конфликта между сотрудником ГИБДД и пассажиром автобуса, которая попала на видеокамеры.