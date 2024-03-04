Депутат Госдумы из Башкирии «докопался» до одежды муниципальных чиновников

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Депутат Госдумы Динар Гильмутдинов, ранее возглавлявший башкортостанскую ГАИ, оказался недоволен одеждой районных глав. Муниципальные чиновники участвовали в совещании министерства транспорта республики по видеосвязи.
По мнению Динара Гильмутдинова, главы районов и их заместители присутствовали на коллеги в свитерах, а не костюмах. Это, считает парламентарий, не удовлетворяет требования этикета чиновников.
Кроме того, усомнился Гильмутдинов и в заинтересованности участников совещании в решении проблем, озвученных на нём. Некоторые из глав районов якобы прислали на коллегию своих заместителей или присутствовали на видеосовещании «для галочки».
— Есть этикет чиновника, уважаемые коллеги! Надо всем исполнять, мне обидно за республику, так не должно быть. — приводит слова депутата газета «Комсомольская правда — Уфа».