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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Бывший глава ГИБДД Башкирии оказался недоволен внешним видом чиновников

Депутат Госдумы из Башкирии «докопался» до одежды муниципальных чиновников

4 марта 2024, 06:56

Бывший глава ГИБДД Башкирии оказался недоволен внешним видом чиновников

Выяснилось, что некоторые из районных глав пришли на совещание в свитерах, а кто-то и вовсе отправил вместо себя заместителей.

Депутат Госдумы Динар Гильмутдинов, ранее возглавлявший башкортостанскую ГАИ, оказался недоволен одеждой районных глав. Муниципальные чиновники участвовали в совещании министерства транспорта республики по видеосвязи.

По мнению Динара Гильмутдинова, главы районов и их заместители присутствовали на коллеги в свитерах, а не костюмах. Это, считает парламентарий, не удовлетворяет требования этикета чиновников.

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Кроме того, усомнился Гильмутдинов и в заинтересованности участников совещании в решении проблем, озвученных на нём. Некоторые из глав районов якобы прислали на коллегию своих заместителей или присутствовали на видеосовещании «для галочки».

— Есть этикет чиновника, уважаемые коллеги! Надо всем исполнять, мне обидно за республику, так не должно быть. — приводит слова депутата газета «Комсомольская правда — Уфа».
#Политика#Общество#Уфа#Чиновники#Новости Башкирии#Гильмутдинов Динар Загитович#Идэль Гумеров
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