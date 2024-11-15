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Posted 15 ноября, 06:43

Published 15 ноября, 06:43

Modified 15 ноября, 06:57

Updated 15 ноября, 06:57

Хабиров отменил плату за «Восточный выезд» в Уфе

Хабиров отменил плату за «Восточный выезд» в Уфе

15 ноября 2024, 06:43
Фото: 1MI.
Глава Башкирии Радий Хабиров в пятницу, 15 ноября, подписал постановление, которое отменяет плату за проезд по «Восточному выезду» для определенных категорий граждан и транспортных средств.

Кто сможет проехать бесплатно?

Согласно новому постановлению, отмена платы коснется нескольких групп граждан. В первую очередь, это ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий. Также право на бесплатный проезд получат участники специальной военной операции, включая военнослужащих и членов добровольческих формирований. Семьи погибших участников СВО, также смогут пользоваться этой льготой.

Также, владельцы электромобилей смогут проезжать по платной дороге без затрат. Кроме того, владельцы транспортных средств, работающих на газомоторном топливе, смогут проезжать по «Восточному выезду» с 50% скидкой.

Как получить льготы?

Для того чтобы воспользоваться правом на льготный проезд, необходимо подать заявление в реестр. Главное условие — быть собственником автомобиля и иметь российское гражданство. Кроме того, заявители должны постоянно проживать на территории Башкортостана.

Как ранее сообщал Mkset, в начале декабря 2024 года будет прекращено движение по «Восточному выезду» в сторону трассы М-5.

Платный Восточный выезд из Уфы закрывают
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