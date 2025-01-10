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Бюджетники

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2025
Минимальная зарплата выросла до ₽27 276 в Башкирии
10 января, 07:09
2024
Зарплаты в ₽170`000 появились в Башкирии
22 декабря 2024, 19:49
Учителям в Уфе повысили оклады
8 мая 2024, 04:55
2023
Работники образования — не ваши рабы! Учителя Уфы негодуют из-за уборки снега
Комментарий с недовольством пользователь соцсетей оставил на странице главы республики.
27 ноября 2023, 10:14

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