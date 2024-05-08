Учителям в Уфе повысили оклады

С 1 января 2024 году размер должностного оклада руководителя в зависимости от квалификации учреждения составляет от 11 570 до 14 526 рублей. Ранее он составлял от 9 763 до 12 258 рублей. Для руководителей структурных подразделений установлен минимальный оклад в 11 236 рублей, для работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня — от 5 618 до 10 450 рублей.