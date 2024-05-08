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Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Учителям в Уфе повысили оклады

Учителям в Уфе повысили оклады

8 мая 2024, 04:55
Фото: 1MI

Учителям в Уфе повысили оклады

В Уфе внесли изменения в документ об оплате труда работников учреждений образования. Соответствующее постановление за подписью Ратмира Мавлиева опубликовано на сайте городской администрации.

Как следует из документа, минимальный оклад должен рассчитываться с учётом базовой единицы в 4 885 рублей.

С 1 января 2024 году размер должностного оклада руководителя в зависимости от квалификации учреждения составляет от 11 570 до 14 526 рублей. Ранее он составлял от 9 763 до 12 258 рублей. Для руководителей структурных подразделений установлен минимальный оклад в 11 236 рублей, для работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня — от 5 618 до 10 450 рублей.

Кроме того, увеличены минимальные ставки заработной платы для вожатых, воспитателей, учителей, работников дополнительного профессионального образования, культуры, искусства и кинематографии, медицинских и фармацевтических работников.

Напомним, ранее стало известно, что в период с января по февраль 2024 года размер номинальной зарплаты в Башкирии вырос на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 58 384 ₽. Вместе с этим отмечается рост реальных зарплат, составивший за год +9,6%.

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