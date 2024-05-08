Учителям в Уфе повысили оклады

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 08:54
Как следует из документа, минимальный оклад должен рассчитываться с учётом базовой единицы в 4 885 рублей.
С 1 января 2024 году размер должностного оклада руководителя в зависимости от квалификации учреждения составляет от 11 570 до 14 526 рублей. Ранее он составлял от 9 763 до 12 258 рублей. Для руководителей структурных подразделений установлен минимальный оклад в 11 236 рублей, для работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня — от 5 618 до 10 450 рублей.
Кроме того, увеличены минимальные ставки заработной платы для вожатых, воспитателей, учителей, работников дополнительного профессионального образования, культуры, искусства и кинематографии, медицинских и фармацевтических работников.
Напомним, ранее стало известно, что в период с января по февраль 2024 года размер номинальной зарплаты в Башкирии вырос на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 58 384 ₽. Вместе с этим отмечается рост реальных зарплат, составивший за год +9,6%.