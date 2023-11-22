Буксировка

Самолет застрял на полосе во время посадки в Уфе

Airbus A320 рейса SU 1258 Москва — Уфа компании «Аэрофлот» начало заносить во время посадки, а затем воздушное судно и вовсе застряло на посадочной полосе, сообщает Mash.