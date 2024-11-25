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Posted 25 ноября, 05:07

Published 25 ноября, 05:07

Modified 25 ноября, 05:09

Updated 25 ноября, 05:09

Уфимский самолет столкнулся с серьезной технической неполадкой при посадке

Уфимский самолет столкнулся с серьезной технической неполадкой при посадке

25 ноября 2024, 05:07
Фото: 1MI.
На рейсе из Уфы в Красноярск произошел инцидент, который потребовал буксировки самолета, сообщает в понедельник, 25 ноября, телеграмм-канал «Aviaincident».

Как стало известно, 24 ноября 2024 года рейс AZO6041 авиакомпании «Азимут» (самолет RRJ-95, бортовой номер RA-89080), вылетевший из Уфы в Красноярск, встретил неприятности в воздухе. На высоте около 3500 метров над аэродромом Красноярска экипаж заметил низкий уровень жидкости в гидросистеме номер 2.

Низкий уровень жидкости в гидросистеме самолета означает, что в системе, отвечающей за управление различными механизмами и устройствами, таких как закрылки, шасси, рули высоты и направления, недостаточно гидравлической жидкости. Это может привести к снижению эффективности или даже к невозможности выполнения определенных маневров и функций.

Пилоты немедленно сообщили об этом диспетчерам и запросили посадку с последующей буксировкой на стоянку. Важно отметить, что аварийная ситуация объявлена не была.

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