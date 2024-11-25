Уфимский самолет столкнулся с серьезной технической неполадкой при посадке

Низкий уровень жидкости в гидросистеме самолета означает, что в системе, отвечающей за управление различными механизмами и устройствами, таких как закрылки, шасси, рули высоты и направления, недостаточно гидравлической жидкости. Это может привести к снижению эффективности или даже к невозможности выполнения определенных маневров и функций.