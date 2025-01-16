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Бирский район

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Январь
Спасатели вырезали женщину из машины
Участникам аварии в Башкортостане потребовалась помощь сотрудников МЧС, сообщили в ведомстве в четверг, 16 января.
16 января, 11:54
Журналист из Башкирии погиб на СВО
Главный редактор газеты «Победа», издаваемой в Бирском районе, погиб при выполнении боевой задачи на СВО в среду, 15 января.
15 января, 08:34
Ноябрь 2024
Девять человек госпитализированы после ДТП в Башкирии
Столкновение двух легковых автомобилей произошло вечером в субботу, 30 ноября, сообщает пресс-служба МЧС Республики Башкортостан.
30 ноября 2024, 18:58
Сентябрь 2024
Города-призраки появляются в Башкирии
2 сентября 2024, 18:17
Апрель 2024
В Башкирии шайка грабителей угодила в тюрьму
Бандиты кошмарили жителей 7 районов республики, вытаскивая из домов наградные значки, технику и инструменты.
4 апреля 2024, 10:27

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