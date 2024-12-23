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Башкиры

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Декабрь
В Башкирии пьянеют быстрее Татарстана
23 декабря, 20:45
Май
В Башкирии утвержден график Сабантуев
Национальные праздники начнутся уже в мае, следует из завизированного главой Республики Башкортостан Радием Хабировым документа.
14 мая, 11:06
Первый Сабантуй пройдёт в Башкирии
7 мая, 04:15

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