В Башкирии утвержден график Сабантуев

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров определил даты проведения в 2024 году Сабантуев в регионе. Этот указ главы республики опубликован во вторник, 14 мая, на официальном портале правовой информации.
Сабантуи в Башкирии пройдут в выходные дни в период с 25 мая по 16 июня. Согласно указу, первый сабантуй в Республике Башкортостан состоится в Абзелиловском районе. Он запланирован на 25 мая. Все остальные национальные праздники в регионе намерены провести летом. Закроет цикл Сабантуев праздник в Кугарчинском районе, он состоится 16 июня.
Сабантуй — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. Народный праздник сабантуй у татар и башкир появился в глубокой древности. Его название происходит из тюркских языков и означает «праздник плуга». Начало традиции праздновать окончание весенних полевых работ положил культовый обряд: люди задабривали духов плодородия, чтобы следующий год выдался урожайным. Первое упоминание сабантуя относится к 921 году. Праздник отмечается в период с середины мая по первую декаду июля.
В современном русском языке слово «сабантуй» стало нарицательным и часто обозначает любое (не обязательно праздничное) застолье.
Примерный график проведения в 2024 году в муниципальных районах и городских округах
Республики Башкортостан народного праздника «Сабантуй»
1. Абзелиловский район 25.05.2024
2. Альшеевский район 12.06.2024
3. Архангельский район 01.06.2024
4. Аскинский район 15.06.2024
5. Аургазинский район 08.06.2024
6. Баймакский район 08.06.2024
7. Бакалинский район 08.06.2024
8. Балтачевский район 12.06.2024
9. Белебеевский район 15.06.2024
10. Белокатайский район 08.06.2024
11. Белорецкий район 08.06.2024
12. Бижбулякский район 08.06.2024
13. Бирский район 15.06.2024
14. Благоварский район 08.06.2024
15. Благовещенский район 08.06.2024
16. Буздякский район 15.06.2024
17. Бураевский район 08.06.2024
18. Бурзянский район 08.06.2024
19. ГО ЗАТО г. Межгорье 15.06.2024
20. Гафурийский район 25.05.2024
21. Давлекановский район 12.06.2024
22. Дуванский район 12.06.2024
23. Дюртюлинский район 08.06.2024
24. Ермекеевский район 08.06.2024
25. Зианчуринский район 08.06.2024
26. Зилаирский район 01.06.2024
27. Иглинский район 15.06.2024
28. Илишевский район 08.06.2024
29. Ишимбайский район 15.06.2024
30. Калтасинский район 01.06.2024
31. Караидельский район 08.06.2024
32. Кармаскалинский район 01.06.2024
33. Кигинский район 08.06.2024
34. Краснокамский район 15.06.2024
35. Кугарчинский район 16.06.2024
36. Кушнаренковский район 08.06.2024
37. Куюргазинский район 01.06.2024
38. Мелеузовский район 08.06.2024
39. Мечетлинский район 15.06.2024
40. Мишкинский район 11.06.2024
41. Миякинский район 08.06.2024
42. Нуримановский район 08.06.2024
43. Салаватский район 15.06.2024
44. Стерлибашевский район 08.06.2024
45. Стерлитамакский район 08.06.2024
46. Татышлинский район 08.06.2024
47. Туймазинский район 08.06.2024
48. Уфимский район 08.06.2024
49. Учалинский район 08.06.2024
50. Федоровский район 15.06.2024
51. Хайбуллинский район 01.06.2024
52. Чекмагушевский район 08.06.2024
53. Чишминский район 08.06.2024
54. Шаранский район 15.06.2024
55. Янаульский район 08.06.2024