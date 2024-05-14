В Башкирии утвержден график Сабантуев

Сабантуй — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. Народный праздник сабантуй у татар и башкир появился в глубокой древности. Его название происходит из тюркских языков и означает «праздник плуга». Начало традиции праздновать окончание весенних полевых работ положил культовый обряд: люди задабривали духов плодородия, чтобы следующий год выдался урожайным. Первое упоминание сабантуя относится к 921 году. Праздник отмечается в период с середины мая по первую декаду июля.