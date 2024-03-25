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Баширов Ринат Рашитович

Баширов Ринат Рашитович

Вид деятельности: Первый заместитель руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан

Дата/Место рождения: 19 июня 1968, Уфа, Республика Башкортостан

Образование: Казанский финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит».

Семейное положение: Женат

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Резюме

24 октября 2018 года распоряжением врио главы Республики Башкортостан Радия Хабирова назначен первым заместителем руководителя администрации главы Республики Башкортостан.

Биография

1992 - 2001

Госналогинспектор, старший госналогинспектор, главный госналогинспектор, заместитель начальника отдела управления министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Республике Башкортостан.

2001 - 2006

Начальник отдела прогнозирования финансовых ресурсов и налогов министерства финансов Республики Башкортостан.

2006 - 2007

И.о. заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан.

2007 - 2008

Заместитель министра финансов Республики Башкортостан. В дальнейшем работал в управлении администрации Президента Российской Федерации по внутренней политике.

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