Баширов Ринат Рашитович

Вид деятельности: Первый заместитель руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан
Дата/Место рождения: 19 июня 1968, Уфа, Республика Башкортостан
Образование: Казанский финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит».
Семейное положение: Женат
24 октября 2018 года распоряжением врио главы Республики Башкортостан Радия Хабирова назначен первым заместителем руководителя администрации главы Республики Башкортостан.
Госналогинспектор, старший госналогинспектор, главный госналогинспектор, заместитель начальника отдела управления министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Республике Башкортостан.
Начальник отдела прогнозирования финансовых ресурсов и налогов министерства финансов Республики Башкортостан.
И.о. заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан.
Заместитель министра финансов Республики Башкортостан. В дальнейшем работал в управлении администрации Президента Российской Федерации по внутренней политике.