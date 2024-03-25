Баширов Ринат Рашитович

«Не та ошибка, за которую стыдно»: в «Салават Юлаеве» оценили проигрыш клуба

Главному тренеру уфимского «Салават Юлаева» предложили остаться на своей позиции. Обращение было от имени главы Башкирии Радия Хабирова. Этот вопрос обсуждался в ходе пресс-конференции клуба.