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Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Гендиректор «Салават Юлаева» оправдывался за проигрыш

«Не та ошибка, за которую стыдно»: в «Салават Юлаеве» оценили проигрыш клуба

25 марта 2024, 14:09
Фото: Скриншот

Гендиректор «Салават Юлаева» оправдывался за проигрыш

Главному тренеру уфимского «Салават Юлаева» предложили остаться на своей позиции. Обращение было от имени главы Башкирии Радия Хабирова. Этот вопрос обсуждался в ходе пресс-конференции клуба.

По словам Виктора Козлова, для него было честью остаться в клубе и завершить то, что он хотел сделать последние несколько лет. Предложение Хабирова он принял.

Генеральный директор хоккейного клуба Ринат Баширов заметил, что представители уфимцев перестали думать, уволят их или нет. Он заметил, что не хотел завершать карьеру в клубе с «несимпатичной игрой».

«Мы понимаем, где ошиблись. И это не та ошибка, за которую нам стыдно», — заключил гендиректора

Ранее болельщики клуба требовали отправить руководство и тренерский штаб в отставку. Петицию адресовали главе Башкирии — автор считал, что они «не заслуживают занимать такие должности и управлять клубом с такой историей».

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#Спорт#Уфа#ХК «Салават Юлаев»#Баширов Ринат Рашитович#Хабиров Радий Фаритович#Марина Шорина
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