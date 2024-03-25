«Не та ошибка, за которую стыдно»: в «Салават Юлаеве» оценили проигрыш клуба

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
По словам Виктора Козлова, для него было честью остаться в клубе и завершить то, что он хотел сделать последние несколько лет. Предложение Хабирова он принял.
Генеральный директор хоккейного клуба Ринат Баширов заметил, что представители уфимцев перестали думать, уволят их или нет. Он заметил, что не хотел завершать карьеру в клубе с «несимпатичной игрой».
«Мы понимаем, где ошиблись. И это не та ошибка, за которую нам стыдно», — заключил гендиректора
Ранее болельщики клуба требовали отправить руководство и тренерский штаб в отставку. Петицию адресовали главе Башкирии — автор считал, что они «не заслуживают занимать такие должности и управлять клубом с такой историей».