У еще одного россиянина, находящегося в ОАЭ, обнаружили коронавирус
10 марта, 20:17В миреФото: pixabay.com
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Министерство охраны здоровья ОАЭ сообщило о 14 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией. В числе заболевших один гражданин России.
В Минздраве страны заявили, что трое заболевших – граждане Италии, еще двое – Бангладеш, два человека из Непала, один россиянин, один индиец и один сириец. Еще четверо – граждане ОАЭ. Всего же, на данный момент, в стране зафиксированы 59 случаев заболевания новым вирусом, пишет rns.online.
Отмечается, что общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 100 000 человек. Инфекцию зафиксировали уже в 90 странах.
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