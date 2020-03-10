У еще одного россиянина, находящегося в ОАЭ, обнаружили коронавирус

В Минздраве страны заявили, что трое заболевших – граждане Италии, еще двое – Бангладеш, два человека из Непала, один россиянин, один индиец и один сириец. Еще четверо – граждане ОАЭ. Всего же, на данный момент, в стране зафиксированы 59 случаев заболевания новым вирусом, пишет rns.online.