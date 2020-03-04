В ОАЭ у двух россиян обнаружен коронавирус

Двое итальянцев, колумбиец, немец и еще два гражданина России заразились коронавирусом в Объединенных Арабских Эмиратах. В главном медицинском ведомстве ОАЭ отмечают, что все они имели контакт с итальянским велогонщиком у которого был обнаружен коронавирус, пишет rns.online.