В ОАЭ у двух россиян обнаружен коронавирус

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Минздрав ОАЭ заявил о подтверждении 6 случаев заражения коронавирусом. Среди заразившихся двое граждан России.
Двое итальянцев, колумбиец, немец и еще два гражданина России заразились коронавирусом в Объединенных Арабских Эмиратах. В главном медицинском ведомстве ОАЭ отмечают, что все они имели контакт с итальянским велогонщиком у которого был обнаружен коронавирус, пишет rns.online.
Также 2 марта у россиянина вернувшегося из Италии диагностировали коронавирус. Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил СМИ о том, что 24 человека, контактировавшие с прилетевшим из Италии гражданином России госпитализированы.
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