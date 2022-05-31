Власти Уфы прокомментировали гибель троих человек в коллекторе возле строящегося дома

Власти Уфы прокомментировали гибель троих человек в коллекторе возле строящегося дома
Власти Уфы прокомментировали гибель троих человек в коллекторе возле строящегося дома
31 мая, 11:57ОбществоАзамат НуховФото: СУ СКР по РБ
Чиновники рассказали о том, на балансе какой компании находится колодец, в котором ранее были обнаружены тела троих сотрудников жилищного фонда

В Уфе местные власти прокомментировали инцидент, случившейся на прошлой неделе в башкирской столице. Тогда в колодце на территории строящегося в уфимском Затоне жилого комплекса были найдены тела троих человек.

Как сообщают чиновники, колодец, в котором были найдены тела, находится на балансе компании насосной станции. Заказчиком же выступает Фонд жилищного строительства РБ. Сам Фонд ситуацию до сегодняшнего дня никак не комментировал.

Напомним, три тела обнаружили в одном из коллекторов близ строящегося дома по улице Гази Загитова. Все трое погибших — мужчины, занимавшиеся установкой дренажного насоса. Подробнее о том, кто выступает застройщиком на теперь уже печально известных территориях, а также о том, какие скандалы были связаны с ним в прошлом, Mkset рассказывал здесь.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы