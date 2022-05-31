Власти Уфы прокомментировали гибель троих человек в коллекторе возле строящегося дома

Чиновники рассказали о том, на балансе какой компании находится колодец, в котором ранее были обнаружены тела троих сотрудников жилищного фонда

В Уфе местные власти прокомментировали инцидент, случившейся на прошлой неделе в башкирской столице. Тогда в колодце на территории строящегося в уфимском Затоне жилого комплекса были найдены тела троих человек. Как сообщают чиновники, колодец, в котором были найдены тела, находится на балансе компании насосной станции. Заказчиком же выступает Фонд жилищного строительства РБ. Сам Фонд ситуацию до сегодняшнего дня никак не комментировал. Напомним, три тела обнаружили в одном из коллекторов близ строящегося дома по улице Гази Загитова. Все трое погибших — мужчины, занимавшиеся установкой дренажного насоса. Подробнее о том, кто выступает застройщиком на теперь уже печально известных территориях, а также о том, какие скандалы были связаны с ним в прошлом, Mkset рассказывал здесь.

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