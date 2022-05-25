Выяснились обстоятельства гибели троих рабочих в коллекторе у строящегося дома в Уфе

Как сообщалось ранее, коллектор находится в строящемся жилом комплексе в микрорайоне «Затон», на улице Гази Загитова. Дома там возводит НО «Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан». Установлено, что погибшие не были сотрудниками ФРЖС.
«ФРЖС заключил договор на строительство канализационной насосной станции с коммерческой организацией. Директор последней договорился со своим знакомым 1988 года рождения, что он выполнит часть работ», — утверждает собеседник Mkset.
Тот в свою очередь нанял двоих помощников. Один из них 1968 года рождения, личность второго пока не установлена, на вид ему от 35 до 40 лет.
Тела погибших обнаружил инженер ФРЖС во время обхода канализационной станции. Сначала он заметил автомобиль подрядчика, потом, после безуспешных попыток позвониться до него дозвониться, подошел к коллектору и увидел всех троих без признаков жизни. По предварительным данным, с момента гибели рабочих прошло около суток.
Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Оценит соблюдение законодательства об охране труда и технике безопасности на объекте жилищно-коммунального хозяйства прокуратура Ленинского района Уфы. На момент публикации материала комментарий ФРЖС получить не удалось.