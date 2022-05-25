«Нашли спустя сутки»: погибших в коллекторе в Уфе нанял подрядчик госзастройщика

Тела трех человек были найдены в коллекторе на территории строящегося дома по улице Гази Загитова в Уфе. На этом месте возводится ЖК «микрорайон Затон» государственного фонда. Рассказываем, кто управляет этой компанией и что известно о ее деятельности.

В уфимском микрорайоне Затон, 24 мая, в коллекторе строящегося дома на ул. Г. Загитова, были обнаружены тела трех человек. Погибшими являются мужчины, которые устанавливали дренажный насос. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным источника Mkset, знакомого с ситуацией, застройщик заключил договор подряда с коммерческой организацией, которая затем договорилась привлечь к строительным работам в коллекторе неких лиц. Судя по всему, во время работ что-то пошло не так. По данным собеседника Mkset, тела троих погибших обнаружил инженер ФРЖС во время обхода. Тела, по некоторым данным, пролежали в коллекторе около суток. Кто управляет? Согласно открытыми источникам, на данной территории по улице Гази Загитова возводится жилой комплекс «микрорайон Затон». Застройщиком выступает НО Фонд развития жилищного строительство РБ (НО ФРЖС РБ). Компания была зарегистрирована в 2014 году, учредителем выступило Министерство строительства и архитектуры РБ. По данным Спарк-интерфакс, гендиректором компании является Якупов Рим Асхатович. Ранее он являлся членом совета директором АО «Акционерная компания Озна», которая специализируется на инжиниринге и производстве оборудования для объектов наземной инфраструктуры нефтяных и газовых месторождений. В совет фонда входят в том числе, экс-главный архитектор Уфы, директор департамента строительства и архитектуры аппарата правительства Башкирии Олег Байдин и директор Республиканского управления капитального строительства Руслан Цагельник. В попечительский совет фонда входит мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Что строят? По итогу 2021 года фонд заключил 160 госконтрактов на общую сумму 793 млн рублей. Самое большая доля госконтрактов заключена с управлением капитального строительства Уфы, на сумму 322,7 млн рублей. В пятерку крупнейших заказчиков, также вошли администрации Кумертау (161,5 млн.руб), Мишкинский сельсовет (84,3 млн.руб), Стерлитамак (66,2 млн.руб) и Дюртюли (46,9 млн.руб). Семь контрактов выполнены фондом с неустойкой и все они заключены с администрацией Уфы. Шесть из них были заключены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по региональной программе сокращения непригодного для проживания жилфонда. Один контракт с неустойкой связан с закупкой жилья детям-сиротам. Согласно информации на официальном сайте, ФРЖС строит объекты в Уфе, Уфимском, Благовещенском, Дюртюлинском и Караидельском районах. В частности, в Уфе у Фонда есть пять строящихся объектов по адресам: улица Свободы 29; улица Маршала Жукова, литер 4; микрорайон «Затон» квартал № 2, литер 1; микрорайон «Затон», квартал № 2, литер 2; микрорайон «Затон», квартал № 2, литер 3; микрорайон «Затон», квартал № 8, литер 2. Суды и скандалы ФРЖС совсем недавно отметился скандалом с выдачей квартир в доме № 4 по улице Современников. В марте ключи переселенцам из аварийного дома вручал лично мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Но спустя время появились фотографии, на которых хорошо заметны трещины. Было установлено, что в результате просадки здания трещина пошла по деформационному шву, разделяющему подъезды и основное здание. Кроме того, в апреле прошлого года в Кузнецовском затоне в открытый люк провалился ребенок. Известно, что трехлетняя девочка наступила на незакрепленный канализационный люк, который перевернулся, в результате чего девочка провалилась. Девочка не получила телесных повреждений, выбраться из люка ей помогли мать и прохожие. Позже прокуратура выяснила, что колодец стоит на балансе «Фонда развития жилищного строительства РБ». В адрес компании надзорное ведомство внесло представление. Также по факту падения СК Башкирии возбудил уголовное дело. За все время существования компания, по данным Спарк-интерфакс, была участником в 198 арбитражных делах, из которых 164 в настоящий момент завершено. В 2018 году следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Фонд выступил застройщиком многоквартирного дома в райцентре Белокатайского района Башкирии — Новобелокатай. Администрация района выкупила 18 квартир и передала их детям сиротам. Позднее оказалось, что жилье не соответствует заявленным нормативам, а к качеству строительства были вопросы. Сумма ущерба бюджету республики была оценена в 17 млн. рублей. Арбитражный суд Башкирии привлек к административной ответственности Фонд развития жилищного строительства Башкирии по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ (нарушение установленного порядка строительства). В ноябре 2020 года фонд без разрешения на строительство приступил к возведению многоквартирного дома в жилом районе «Молодежный». Судом было установлено, в разрешении на строительство Фонду было отказано, так как он нарушил установленный порядок выполнения работ. Идет следствие «В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на строящемся объекте», — говорится в сообщении пресс-службы следственного комитета. Оценит соблюдение законодательства об охране труда и технике безопасности на объекте жилищно-коммунального хозяйства прокуратура Ленинского района Уфы. На момент публикации статьи комментарий ФРЖС получить не удалось.

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