В Башкирии строят и реконструируют дороги противопожарного назначения

В Башкирии строят и реконструируют дороги противопожарного назначения
В Башкирии строят и реконструируют дороги противопожарного назначения
30 июня, 11:43ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Работы включают в себя корчевание пней в створе проезжей части, расчистку и выравнивание дорожного полотна.

В Башкирии ведутся работы по обустройству и эксплуатации лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров. Мероприятия проводятся на путях следования к противопожарным водоемам и противопожарным минерализованным полосам, что, в свою очередь, позволяет снизить угрозу возникновения пожаров, выхода из строя пожарной техники, повышает быстроту заправки пожарных машин водой при тушении лесных пожаров.

— Нам в этом деле помогает техника, полученная в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов». — рассказал руководитель Лесопожарного центра РБ Айрат Юсупов. — На сегодняшний день сотрудники ЛПС региона обустроили более 117 км дорог. Работе в данном направлении мы уделяем пристальное внимание, так как дороги могут стать своего рода преградой против распространения лесного пожара.

Напоминаем, что на территории лесного фонда республики продолжает действовать особый противопожарный режим.

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