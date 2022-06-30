Тимур Хакимов вручил подарки двум школьницам из ЛДНР

«Все дети мечтают. Рад, что сегодня смог воплотить в реальность желания двух детей из Луганска и Донецка, которые находятся в замечательном детском лагере под Уфой. Как все современные дети, конечно же, они мечтают о хорошем гаджете и модном спортивном костюме (можно было и не смотреть в записку желаний). Надеюсь, что в нашем гостеприимном Башкортостане у них все сложится очень хорошо», — сказал Тимур Хакимов.
Екатерина Шевченко получила в подарок спортивный костюм и современный телефон. Новый гаджет позволит девушке продолжать обучение дистанционно.
Анастасии Ноговициной Тимур Хакимов также вручил теплый спортивный костюм и набор для творчества. Девочка давно увлекается рисованием картин по номерам.
Подарки Тимур Хакимов вручил в рамках акции «Лето желаний», которая реализуется по инициативе Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия», в помощь детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.