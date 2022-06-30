Почему люди не летают: возможно ли импортозамещение в российской авиапромышленности?

При этом эксперты считают, что тот же «Суперджет Нью» никак не может выпускаться в 2023 году, поскольку двигатель для него пока существует в единственном экспериментальном варианте, и когда будет налажено его серийное производство — никому неизвестно. Что касается Ил-114-300, то он даже не сертифицирован, что уж говорить о производстве. Стоит добавить, что Ил-114 разработан примерно полвек назад, , а за последние 30 лет в стране было выпущено всего 20 самолетов.