Почему люди не летают: возможно ли импортозамещение в российской авиапромышленности?

Российские чиновники делятся планами по импортозамещению в авиастроительной области. К примеру, по заявлению вице-премьера РФ Юрия Борисова, доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний к 2030 году должна вырасти до 81%. Но вырастет ли?
Согласно плану, в следующем году начнется серийное производство самолетов «Суперджет Нью» с российским двигателем ПД-8, а также отечественным бортовым радиоэлектронным оборудованием и системами. Иностранные самолеты, совершающие перелеты на средние и дальние расстояния, будут постепенно заменены на отечественные МС-21 и Ту-214. К 2030 году будет выпущено 70 самолетов Ил-114-300, до 140 — ТВРС-44 «Ладога», 154 самолета «Байкал».
При этом эксперты считают, что тот же «Суперджет Нью» никак не может выпускаться в 2023 году, поскольку двигатель для него пока существует в единственном экспериментальном варианте, и когда будет налажено его серийное производство — никому неизвестно. Что касается Ил-114-300, то он даже не сертифицирован, что уж говорить о производстве. Стоит добавить, что Ил-114 разработан примерно полвек назад, , а за последние 30 лет в стране было выпущено всего 20 самолетов.
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