От сердца к сердцу мост: санкции угрожают сломать индустрию донорства в России

Донорство давно уже вошло в обиход современной системы здравоохранения: собранная кровь, материалы и органы для трансплантации ежедневно спасают тысячи жизней.
Органичения, введённые для платежных систем и для авиарейсов, сейчас делают невозможной быструю транспортировку трансплантатов — нужно иметь в виду, что их пригодность к пересадке очень быстро истекает. То же касается и пациентов, которые хотят выехать на соответствующую операцию за границу. Стоит отметить, что оборудование для консервации крови и производства лекарств из ее компонентов тоже по большей части производится за рубежом — в России крайне мало нужных для этого лабораторий.
Стоит отметить, что лекарств на основе крови немало и все они зачастую незаменимы. При многих патологиях, например, заменить те же иммуноглобулины нечем. При этом в России иммуноглобулиновый кризис наблюдается с конца прошлого года — сейчас перебои с поставками станут хроническими.
В настоящее время потребности страны в крови и донорских материалах не покрываются: из плазмы крови в стране производятся лишь простейшие продукты, а костный мозг часто заказывают из-за рубежа. Эксперты считают, что для модернизации системы забора крови нужно больше открытых данных о функционировании службы крови, а нынешняя служба в России — очень закрытая и замкнутая на себе.
Также стоит отметить, что санкции хоть и не коснулись поставок лекарств и медоборудования, но опосредованно возникают накладки с логистикой, комплектующими и оборудованием, а это бьёт непосредственно по пациентам.
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