От сердца к сердцу мост: санкции угрожают сломать индустрию донорства в России

От сердца к сердцу мост: санкции угрожают сломать индустрию донорства в России
От сердца к сердцу мост: санкции угрожают сломать индустрию донорства в России
Вчера, 20:37ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Пациенты в России могут пострадать из-за санкций, которые нарушили донорское взаимодействие с миром.

Донорство давно уже вошло в обиход современной системы здравоохранения: собранная кровь, материалы и органы для трансплантации ежедневно спасают тысячи жизней.

Органичения, введённые для платежных систем и для авиарейсов, сейчас делают невозможной быструю транспортировку трансплантатов — нужно иметь в виду, что их пригодность к пересадке очень быстро истекает. То же касается и пациентов, которые хотят выехать на соответствующую операцию за границу. Стоит отметить, что оборудование для консервации крови и производства лекарств из ее компонентов тоже по большей части производится за рубежом — в России крайне мало нужных для этого лабораторий.

Стоит отметить, что лекарств на основе крови немало и все они зачастую незаменимы. При многих патологиях, например, заменить те же иммуноглобулины нечем. При этом в России иммуноглобулиновый кризис наблюдается с конца прошлого года — сейчас перебои с поставками станут хроническими.

В настоящее время потребности страны в крови и донорских материалах не покрываются: из плазмы крови в стране производятся лишь простейшие продукты, а костный мозг часто заказывают из-за рубежа. Эксперты считают, что для модернизации системы забора крови нужно больше открытых данных о функционировании службы крови, а нынешняя служба в России — очень закрытая и замкнутая на себе.

Также стоит отметить, что санкции хоть и не коснулись поставок лекарств и медоборудования, но опосредованно возникают накладки с логистикой, комплектующими и оборудованием, а это бьёт непосредственно по пациентам.

Подробнее — в материале «Новых известий».

здравоохранение
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы