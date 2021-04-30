Больной вопрос: кому можно, а кому нельзя вакцинироваться от коронавируса?

Больной вопрос: кому можно, а кому нельзя вакцинироваться от коронавируса?
Больной вопрос: кому можно, а кому нельзя вакцинироваться от коронавируса?
30 апреля, 21:30ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Mkset рассказывает о том, какие побочные эффекты могут быть от вакцины от коронавируса, каким категориям населения нельзя ставить вакцину ни при каких обстоятельствах, а кому нужно применять вакцину с осторожностью.

Количество привитых жителей России постепенно побирается 12 миллионам — темпы вакцинации в стране, которая зарегистрировала первую вакцину от ковида, идут не слишком быстро. Во многом это связано с тем, что люди сомневаются в вакцине и боятся побочных эффектов, которые могут оказаться тяжелее собственно коронавируса.

Можно ли заболеть ковидом после вакцинации взрослых

Сам принцип вакцинации построен на том, чтобы «познакомить» организм здорового человека с новым для него вирусом, чтобы иммунная система могла научиться защищаться от него. И в случае попадания вируса в организм из внешнего мира, организм смог бы остаться здоровым.

Учитывая, что вакцинация предполагает введение вируса в тело здорового человека, понятно, почему многие боятся этого — все-таки коронавирус так мало изучен.

Эксперты и ведущие врачи России подчеркивают, что заболеть после вакцинации «Спутником V» или «ЭпиВакКороной» нельзя. Это невозможно хотя бы потому, что в инъекциях содержится «убитый» вирус. Стоит отметить, что в случае с вакциной «КовиВак» в организм вводится живой, но ослабленный вирус и фактически происходит намеренно легкое течение болезни. Так или иначе эффект всех вакцин одинаков и направлен на выработку антител.

Фото:Медиахолдинг 1Mi

Важно! Исследования указывают на то, что даже вакцина не дает абсолютной гарантии, что сформированные антитела смогут отразить атаку вируса. Иммунная система может не справиться с чересчур большой дозой вируса, и вакцинированный человек может заболеть. Впрочем, медики уточняют, что при таком развитии событий тяжелая форма протекания болезни и смерть исключены.

Возможность заболеть коронавирусом после вакцинации особенно остро сохраняется в течение полутора месяцев после получения первой дозы вакцины — именно столько времени в среднем требуется для формирования иммунитета. В течение этого времени лучше продолжать следовать тем же мерам осторожности, которые и раньше позволяли избегать заражения — медицинские маски в общественных местах, социальная дистанция, гигиена и, по возможности, здоровый образ жизни.

Защищает ли прививка от британского, бразильского или южно-африканского штаммов

Согласно недавним исследованиям, бразильский и южно-африканский штаммы коронавируса менее восприимчивы к антителам, сформированным после прививки от covid-19. На данный момент аналитики недостаточно, чтобы утверждать наверняка, что вакцина неэффективна против новых видов вируса: штамм из ЮАР и схожий с ним вариант вируса из Бразилии слишком мало изучен.

Тем не менее врачи уверены, что эффективность работы вакцины напрямую зависит от скорости прививания населения планеты: чем быстрее у людей сформируется иммунитет, тем медленнее будет распространяться коронавирус как таковой.

Впрочем, эксперты Роспотребнадзора считают, что российская вакцина вполне эффективна и против новых штаммов, поскольку изменения в геноме вируса слишком незначительны для кардинального изменения иммунного ответа вакцинированных организмов.

Фото:Медиахолдинг1Mi

Что лучше: переболеть ковидом или привиться?

Сейчас в России продолжается массовая вакцинация от коронавируса и врачи, в целом, положительно оценивают ее эффективность. При этом многие сомневаются, стоит ли делать прививку. Эксперты подчеркивают, что вакцинация в России должна проходить добровольно и каждый для себя должен определить сам, насколько велики риски переболеть реальной болезнью или испытать на себе новую прививку.

Стоит отметить два основных аргумента, которые приводят врачи. С одной стороны, в общей массе последствия прививки не так тяжело переносятся как сам коронавирус, который может довести, в том числе, до летального исхода. С другой стороны, важно понимать, что чем больше будет привитых людей в стране, тем меньше шансов, что болезнь будет передаваться от одного носителя вируса у другому.

Врачи отмечают, что немалая часть решившихся на вакцинацию приходят ставить прививку после того, как лично убеждаются в возможности тяжелых последствий коронавируса. Собственно, сейчас вакцина — это единственная возможность не заболеть ковидом.

Добавим, что тем, кто уже перенес коронавирус, равно или поздно все равно придется вакцинироваться, поскольку необходимые антитела со временем исчезают из организма.

Фото:Медиахолдинг1Mi

Какие могут быть побочные эффекты после вакцинации

Согласно набранной базе исследований, большинство переносят прививку «Спутником V» без сильного проявления основных симптомов. Напомним, в числе «побочек» указываются:

  • — Слабость;
  • — Боль, покраснение или припухлость в месте укола;
  • — Дискомфорт в мышцах;
  • — Повышение температуры;
  • — Редко — легкий озноб, тошнота, небольшое увеличение лимфоузлов.

Врачи подчеркивают, что это адекватная реакция организма на вакцину при формировании собственного иммунитета.

Редко, но все же могут проявиться побочные эффекты в более серьезной форме. В частности, признаки тромбоза (5 человек из 1 млн привитых), который, к слову, в большем масштабе проявляется у переболевших ковидом.

Фото:Медиахолдинг 1Mi

Категории запретов на вакцинацию

Как и любой медицинский препарат, вакцина от коронавируса обладает рядом противопоказаний. Если вы сомневаетесь в том, что вам нельзя ставить ту или иную прививку, то лучше посоветоваться с врачом и выбрать другую.

Нельзя: безоговорочно нет

Ни одна из существующих вакцин не предназначена для лиц, не достигших 18 лет, для беременных или кормящих женщин, а также аллергикам с сильной реакцией на раздражители. Также стоит учитывать, что возможна индивидуальная непереносимость тех или иных компонентов прививки — для этого следует изучить состав и обсудить вопрос с лечащим врачом.

Придется подождать: временные противопоказания

Прививка не рекомендуется людям с любой острой инфекцией в активной форме — это касается, в том числе, и больных гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями. В качестве основного симптома перед вакцинацией проверяетя температура организма, но важно помнить, что это не единственный показатель воспалительного процесса в организме. Как правило, вакцину можно ставить после нормализации температуры тела и после завершения приема лекарственных препаратов.

При обострении хронических заболеваний вакцинироваться разрешают минимум через 2 недели, а лучше — через 4.

Можно прививаться, но с осторожностью

Поскольку в настоящее время в России в массовой вакцинации используется только двухэтапная вакцина «Спутник V», то следует знать, что и у него есть ряд противопоказаний. В частности, его следует «с осторожностью» вводить, если у пациента есть:

  1. хронические заболевания печени и почек;
  2. сахарный диабет;
  3. тяжелые заболевания системы кроветворения
  4. эпилепсия
  5. инсульты и другие заболевания центральной нервной системы
  6. инфаркты миокарда (в анамнезе)
  7. ишемическая болезнь сердца
  8. первичные/вторичные иммунодефициты
  9. аутоиммунные заболевания
  10. заболевания легких
  11. астма
  12. хроническая обструктивная болезнь легких.
Сюжеты:
Коронавирус 2021
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здравоохранение
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