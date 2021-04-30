Больной вопрос: кому можно, а кому нельзя вакцинироваться от коронавируса?

Количество привитых жителей России постепенно побирается 12 миллионам — темпы вакцинации в стране, которая зарегистрировала первую вакцину от ковида, идут не слишком быстро. Во многом это связано с тем, что люди сомневаются в вакцине и боятся побочных эффектов, которые могут оказаться тяжелее собственно коронавируса.
Сам принцип вакцинации построен на том, чтобы «познакомить» организм здорового человека с новым для него вирусом, чтобы иммунная система могла научиться защищаться от него. И в случае попадания вируса в организм из внешнего мира, организм смог бы остаться здоровым.
Учитывая, что вакцинация предполагает введение вируса в тело здорового человека, понятно, почему многие боятся этого — все-таки коронавирус так мало изучен.
Эксперты и ведущие врачи России подчеркивают, что заболеть после вакцинации «Спутником V» или «ЭпиВакКороной» нельзя. Это невозможно хотя бы потому, что в инъекциях содержится «убитый» вирус. Стоит отметить, что в случае с вакциной «КовиВак» в организм вводится живой, но ослабленный вирус и фактически происходит намеренно легкое течение болезни. Так или иначе эффект всех вакцин одинаков и направлен на выработку антител.
Важно! Исследования указывают на то, что даже вакцина не дает абсолютной гарантии, что сформированные антитела смогут отразить атаку вируса. Иммунная система может не справиться с чересчур большой дозой вируса, и вакцинированный человек может заболеть. Впрочем, медики уточняют, что при таком развитии событий тяжелая форма протекания болезни и смерть исключены.
Возможность заболеть коронавирусом после вакцинации особенно остро сохраняется в течение полутора месяцев после получения первой дозы вакцины — именно столько времени в среднем требуется для формирования иммунитета. В течение этого времени лучше продолжать следовать тем же мерам осторожности, которые и раньше позволяли избегать заражения — медицинские маски в общественных местах, социальная дистанция, гигиена и, по возможности, здоровый образ жизни.
Согласно недавним исследованиям, бразильский и южно-африканский штаммы коронавируса менее восприимчивы к антителам, сформированным после прививки от covid-19. На данный момент аналитики недостаточно, чтобы утверждать наверняка, что вакцина неэффективна против новых видов вируса: штамм из ЮАР и схожий с ним вариант вируса из Бразилии слишком мало изучен.
Тем не менее врачи уверены, что эффективность работы вакцины напрямую зависит от скорости прививания населения планеты: чем быстрее у людей сформируется иммунитет, тем медленнее будет распространяться коронавирус как таковой.
Впрочем, эксперты Роспотребнадзора считают, что российская вакцина вполне эффективна и против новых штаммов, поскольку изменения в геноме вируса слишком незначительны для кардинального изменения иммунного ответа вакцинированных организмов.
Сейчас в России продолжается массовая вакцинация от коронавируса и врачи, в целом, положительно оценивают ее эффективность. При этом многие сомневаются, стоит ли делать прививку. Эксперты подчеркивают, что вакцинация в России должна проходить добровольно и каждый для себя должен определить сам, насколько велики риски переболеть реальной болезнью или испытать на себе новую прививку.
Стоит отметить два основных аргумента, которые приводят врачи. С одной стороны, в общей массе последствия прививки не так тяжело переносятся как сам коронавирус, который может довести, в том числе, до летального исхода. С другой стороны, важно понимать, что чем больше будет привитых людей в стране, тем меньше шансов, что болезнь будет передаваться от одного носителя вируса у другому.
Врачи отмечают, что немалая часть решившихся на вакцинацию приходят ставить прививку после того, как лично убеждаются в возможности тяжелых последствий коронавируса. Собственно, сейчас вакцина — это единственная возможность не заболеть ковидом.
Добавим, что тем, кто уже перенес коронавирус, равно или поздно все равно придется вакцинироваться, поскольку необходимые антитела со временем исчезают из организма.
Согласно набранной базе исследований, большинство переносят прививку «Спутником V» без сильного проявления основных симптомов. Напомним, в числе «побочек» указываются:
Врачи подчеркивают, что это адекватная реакция организма на вакцину при формировании собственного иммунитета.
Редко, но все же могут проявиться побочные эффекты в более серьезной форме. В частности, признаки тромбоза (5 человек из 1 млн привитых), который, к слову, в большем масштабе проявляется у переболевших ковидом.
Как и любой медицинский препарат, вакцина от коронавируса обладает рядом противопоказаний. Если вы сомневаетесь в том, что вам нельзя ставить ту или иную прививку, то лучше посоветоваться с врачом и выбрать другую.
Ни одна из существующих вакцин не предназначена для лиц, не достигших 18 лет, для беременных или кормящих женщин, а также аллергикам с сильной реакцией на раздражители. Также стоит учитывать, что возможна индивидуальная непереносимость тех или иных компонентов прививки — для этого следует изучить состав и обсудить вопрос с лечащим врачом.
Прививка не рекомендуется людям с любой острой инфекцией в активной форме — это касается, в том числе, и больных гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями. В качестве основного симптома перед вакцинацией проверяетя температура организма, но важно помнить, что это не единственный показатель воспалительного процесса в организме. Как правило, вакцину можно ставить после нормализации температуры тела и после завершения приема лекарственных препаратов.
При обострении хронических заболеваний вакцинироваться разрешают минимум через 2 недели, а лучше — через 4.
Поскольку в настоящее время в России в массовой вакцинации используется только двухэтапная вакцина «Спутник V», то следует знать, что и у него есть ряд противопоказаний. В частности, его следует «с осторожностью» вводить, если у пациента есть: