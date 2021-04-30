Больной вопрос: кому можно, а кому нельзя вакцинироваться от коронавируса?

Стоит отметить два основных аргумента, которые приводят врачи. С одной стороны, в общей массе последствия прививки не так тяжело переносятся как сам коронавирус, который может довести, в том числе, до летального исхода. С другой стороны, важно понимать, что чем больше будет привитых людей в стране, тем меньше шансов, что болезнь будет передаваться от одного носителя вируса у другому.