В Башкирии в электричках можно будет бесплатно провозить домашних животных

С 1 июня по 31 октября 2018 года пассажиры смогут бесплатно провозить с собой домашних животных при покупке проездного билета или проезда по абонементному билету, сообщили в пресс-службе Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Напомним, что мелких домашних животных, собак и птиц следует перевозить в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах, которые должны помещаться на местах, предназначенных для размещения ручной клади, и которые должны быть устроены таким образом, чтобы была исключена возможность нанесения животным вреда пассажирам и перевозчику. Крупные собаки перевозятся в намордниках и с поводком в тамбурах под наблюдением сопровождающих.