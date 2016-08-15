Заблокировавшие железную дорогу селяне добились запуска электрички из Уфы

Маршрут Уфа – Кропачёво был отменен 4 года назад в связи с плохой рентабельностью. После прекращения железнодорожного сообщения сотни жителей посёлка оказались отрезаны от внешнего мира. Месяц назад недовольство граждан возросло настолько, что они вышли на рельсы и попытались проникнуть в служебный поезд, но попытка захвата поезда не удалась.