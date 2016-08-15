Заблокировавшие железную дорогу селяне добились запуска электрички из Уфы

ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» запускает ежедневное сообщение пригородных поездов в Челябинскую область. Электричка свяжет столицу республики с посёлком Кропачёво в Челябинской области.
Маршрут Уфа – Кропачёво был отменен 4 года назад в связи с плохой рентабельностью. После прекращения железнодорожного сообщения сотни жителей посёлка оказались отрезаны от внешнего мира. Месяц назад недовольство граждан возросло настолько, что они вышли на рельсы и попытались проникнуть в служебный поезд, но попытка захвата поезда не удалась.
На протяжении последних четырёх лет машинисты служебных поездов РЖД из добрых побуждений подвозили жителей посёлка до районного центра, но позже получили от руководства предписание, запрещающее допускать посторонних в служебные вагоны, это и послужило толчком для обострения настроений в посёлке. Теперь получается, что повод для протестов устранен в принципе.